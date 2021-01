Onderwijsorganisaties maken zich zorgen om verlengde lockdown

Onderwijsorganisaties maken zich zorgen om de verlengde lockdown. Volgens Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zorgt dit voor groeiende ongelijkheid en leerachterstand. Wiskundeleraar Siep de Haan ziet dit anders: “Dat online lesgeven gaat juist heel erg goed!”

Het is 8:30 uur wanneer de leerlingen van wiskundeleraar De Haan zich een voor een online melden. Achter De Haan staat een schoolbord waarop hij ze uitlegt hoe machten werken. “Dit is de tweede week waarin we online lesgeven”, vertelt De Haan. “En eigenlijk kan dat heel erg goed.”

“In de lessen zijn de leerlingen allemaal aanwezig, ik heb voortdurend contact met ze”, legt De Haan uit. “Ze chatten heel veel met me als ze problemen ervaren met de lesstof. Ik heb veel meer contact dan voorheen.”

Individuele aandacht

Volgens de leraar moeten we niet vergeten dat de fysieke lessen in Nederland ook niet altijd ‘je van het zijn’. “In de fysieke lessen gaat ook heel veel tijd verloren met orde problemen, dat heb je nu niet meer. Iedereen zit in hun eigen studeerkamer of werkplek. Ze kunnen individuele vragen stellen en worden niet meer afgeleid door elkaar.”

Wat de leraar vooral opvalt is de houding van de leerlingen. “Ze zijn liever, meer betrokken, ook snappen ze dat onderwijs belangrijk en niet vanzelfsprekend is”, legt hij uit. “Ze doen beter hun best, zijn gemotiveerder. Ook helpen ze mij veel beter.”

Ongelijkheid

Nienke Luijckx, voorzitter van LAKS, hoort helaas ook andere verhalen over het online lesgeven. “Per school verschilt het online onderwijs”, legt ze uit. “Ene school zegt: ‘Geef maar aan als je vragen hebt en voor de rest moet je zelfstandig werken’, andere scholen volgen het rooster.” Volgens Luijckx zorgt juist dit verschil voor een grote ongelijkheid tussen de leerlingen.

De Haan ziet dit bij zijn klas gelukkig nog niet. “Ik loop niet achter op mijn lesstof, de kinderen doen goed mee, dus daar ben ik heel positief over. De hele maatschappij is tot stilstand gekomen, dus we kunnen niet verwachten dat het onderwijs voor de volle 100 procent doordraait, maar we draaien op 80 procent goed.”