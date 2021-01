OMT-lid De Jong: 'Scholen dichthouden tot er meer duidelijkheid is over Britse coronavariant

Scholen in het basisonderwijs moeten de komende weken gesloten blijven om te voorkomen dat de Britse variant van het coronavirus snel verder verspreidt. Dat vindt OMT-lid Menno de Jong. Volgens de viroloog is er nog niet genoeg kennis over het effect van de Britse variant op kinderen en moet er nu geen risico worden genomen.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

De Jong zou het verstandig vinden om eerst de uitkomsten van onderzoeken af te wachten voor de scholen weer hun deuren openen. “De variant speelt nog een kleine rol, maar kan snel tot problemen leiden”, zegt hij. “Kijk maar naar Groot-Brittannië.”

Kinderen lijken daar een grote rol te hebben gespeeld in de verspreiding van het virus. In Nederland is de Jong erg benieuwd naar de uitkomsten van de massatest in Lansingerland, alle inwoners worden getest. In die gemeente zijn de meeste gevallen van de Britse variant vastgesteld.

Lees ook: Alle inwoners Lansingerland opgeroepen voor test na uitbraak Britse coronavariant

Exit-strategie

Virologen Bert Niesters en Menno de Jong vinden het nog te vroeg om een landelijke avondklok in te voeren, maar als het aantal besmettingen niet genoeg verder daalt of zelfs weer stijgt lijkt dat een van de laatste opties.

De persconferentie vanavond komt op een spannend moment. De besmettingscijfer liggen de afgelopen dagen lager dan gemiddeld en ook in de ziekenhuizen lijkt het iets rustiger te worden. “En dat is erg belangrijk”, zegt viroloog Bert Niesters. Hij hoopt dat minister-president Rutte en minister Hugo de Jonge niet alleen de nadruk zeggen op de verlengde lockdown. Ze moeten ook perspectief gaan bieden. ”Vertel maar hoe de maatschappij weer wordt opgestart na de lockdown.”

“We zijn toe aan licht aan het einde van de tunnel”, zegt hij. “Gaan de restaurants straks weer open, maar moet je een coronatest doen om naar binnen te mogen of blijven die nog gesloten?” Zo zijn er voor elke branche op het moment wel vragen over hoe de komende maanden eruit gaan zien.

Hoopvol

Beide virologen zijn hoopvol dat de situatie na de verlengde lockdown weer beter wordt “Steeds meer mensen, met name kwetsbaren, zullen worden ingeënt waardoor de werkdruk in de zorg zal afnemen” , zegt Menno de Jong. “Dan krijgt het hele land lucht.”

Lees ook: ‘Kabinet streeft naar openen basisscholen en kinderopvang op 25 januari’

Dat betekent niet dat mensen ineens alle coronaregels aan hun laars kunnen lappen. “De pandemie zal voor de zomer niet weg zijn, maar als het even meezit kan er straks weer een hele hoop meer mits de gedragsregels gevolgd blijven worden. “