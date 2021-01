Meerderheid Nederlanders wil scholen gesloten houden, meldpunt Stichting Werkende Ouders ontploft

Het kabinet streeft ernaar basisscholen en de kinderopvang op 25 januari weer te openen. Geen goed plan, vindt een ruime meerderheid van de Nederlanders.

Bijna zeventig procent van de respondenten van het Hart van Nederland-panel vindt het een goed idee om alle scholen tijdens de verlengde lockdown niet te openen. Slechts 27 procent van de respondenten is voor opening van de onderwijsinstellingen. Ruim 3000 mensen werden ondervraagd voor het onderzoek.

Ouders ten einde raad

Intussen lopen steeds meer ouders van schoolgaande kinderen echt op hun laatste tenen, stelt Marjet Winsemius van Stichting Voor Werkende Ouders. Hun meldpunt is de laatste dagen ontploft met mailtjes van ouders die het bijna niet meer zien zitten.

“Het is een hele tijd vrij rustig geweest, maar nu is het echt ontploft. Tijdens de eerste lockdown dacht ik al dat het niet erger kon. Maar dat is dus wel zo. We krijgen zoveel mailtjes binnen van ouders met hartverscheurende verhalen. Sommigen weten het echt even niet meer”, aldus Winsemius.

Volgens de stichting is de druk op de ouders simpelweg veel te groot geworden. “We roepen het kabinet en de werkgevers vandaag nadrukkelijk op om mee te denken, want straks zitten we allemaal thuis met een burn-out. We merken uit de reacties dat veel ouders toch op kantoor worden verwacht, terwijl ze thuis kinderen les moeten geven. Dat gaat niet lang goed, er gaan mensen aan onderdoor.”

Ouders zijn geen docenten

Dat merkt ook Auke den Hollander. Ze heeft drie kinderen van 6,9 en 11. “Mijn man en ik hebben allebei gewoon een baan die we sinds maart thuis doen. Met de kinderen thuis is het ingewikkeld om je werk te doen.” Daarom besloot ze een schema te maken met momenten dat haar man en zij konden werken en lesgeven. “Er zijn momenten dat het naar de keel vliegt. Je wil het goed doen voor de kinderen, en voor de werkgever. Maar het levert ook mooie momenten op. We zijn met elkaar, je kunt gewoon rond 18u aan tafel zitten. Het heeft veel rust gebracht, maar het doet een beroep op je.”

En ouders zijn geen docenten, zo benadrukt ze. “Wij zijn er niet voor geschoold. We hebben ooit op de middelbare school gezeten, maar laatst vroeg mijn zoon: ‘Wat is een priemgetal?’ Toen zei ik: ‘Heb je al gegoogeld? Ga maar naar je vader toe.’ Je eigen talenten kunnen er meer zijn, ik help ze weer met taal.”

