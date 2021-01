'Kabinet streeft naar openen basisscholen en kinderopvang op 25 januari'

Het kabinet streeft ernaar basisscholen en de kinderopvang op 25 januari weer te openen, zeggen ingewijden. Het hangt wel af van een onderzoek naar de vatbaarheid van kinderen voor de zogeheten ‘Britse variant’ van het coronavirus. Pas nadat de deskundigen van het OMT met een advies erover zijn gekomen, neemt het kabinet een besluit.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

In eerste instantie zouden scholen en de kinderopvang op 18 januari weer opengaan, maar zondag werd na kabinetsoverleg over corona op het Catshuis al aannemelijk dat ze langer dicht blijven. Het kabinet kondigt dinsdag namelijk naar verwachting aan dat de lockdown wordt verlengd met waarschijnlijk drie weken. Middelbare scholen blijven naar het lijkt wel dicht zolang de lockdown geldt.

Bergschenhoek

Op een basisschool in Bergschenhoek was eind vorige maand een uitbraak met de Britse variant van corona. Eerder leken kinderen nauwelijks vatbaar voor corona, maar deze nieuwe variant lijkt zich ook onder hen te verspreiden. Hierover wil het kabinet eerst meer duidelijkheid, voordat scholen mogelijk eerder opengaan.

Lees ook: Besmette lerares van basisschool Bergschenhoek overleden

De Britse variant is voor zover bekend niet schadelijker, maar wel besmettelijker. Na de uitbraak in Bergschenhoek bleken zeker dertig mensen in de regio besmet te zijn met het gemuteerde virus. Landelijk ligt dit aantal inmiddels rond de vijftig.

ANP