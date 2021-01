Het protest tegen de ‘verering’ van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn gaat door. Tegenstanders hebben de tekst ‘Weg met JP Coen’ op verschillende plekken in de Noord-Hollandse stad op straat gekalkt. De gemeente vindt de actie misplaatst en doet aangifte.

“Moordenaars en genocideplegers vereren met standbeelden en straatnamen moet stoppen”, stelt Marisella de Cuba van We Promise bij Hart van Nederland. De stichting zet zich in tegen racisme en discriminatie in West-Friesland.

De Cuba werkt samen met twee andere organisaties om het standbeeld van JP Coen uit Hoorn te laten verdwijnen. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de teksten in de straten. “”We hebben geen standbeeld nodig om het over de gedeelde geschiedenis te hebben”, legt ze de protestactie uit.

Vorig jaar rellen

De acties tegen het omstreden standbeeld zijn niet nieuw. Vorig jaar juni kwam het zelfs tot rellen bij een betoging in Hoorn tegen het standbeeld van JP Coen. De Mobiele Eenheid (ME) moest er zelf aan te pas komen. Twaalf mensen werden opgepakt bij de ongeregeldheden.

Al sinds de jaren zestig is er ophef over het standbeeld op stadsplein de Roode Steen. Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) werd geboren in Hoorn. De VOC-koopman had veel bloed aan zijn handen en wordt ook wel ‘de Slachter van Banda’ genoemd omdat onder zijn bewind duizenden inwoners van de Banda-eilanden (de huidige Molukken) werden uitgemoord.

Standbeeld naar museum?

Volgens We Promise is het beslist niet de bedoeling om de geschiedenis uit te wissen. Maar het standbeeld hoort in een museum thuis en niet op straat, vindt de stichting. “Zolang het standbeeld er staat, zullen wij acties voeren. Dat hebben wij de gemeente ook laten weten”, aldus De Cuba.

Ze zegt dat er “heel veel” positieve reactie zijn binnengekomen op de bekladdingen van afgelopen weekend. “Maar er komen ook reacties van mensen die vinden dat het standbeeld moet blijven staan. Opvallend is dat ze vaak niet goed geïnformeerd zijn over de gedeelde geschiedenis. Ze vinden het bij Hoorn horen.”

Gemeente doet aangifte

De gemeente Hoorn zegt dat de teksten maandagochtend meteen zijn verwijderd en gaat aangifte doen. De kosten voor het verwijderen van de teksten wil de gemeente op de daders verhalen, het gaat naar schatting om zo’n 200 à 300 euro.

Burgemeester Jan Nieuwenburg vindt de actie misplaatst. “Nederland is een vrij land, met een plek voor ieders mening. Het bekladden of vernielen van zaken die niet van jou zijn is niet de manier om die mening te verkondigen.”

Gesprek over racisme

Naar aanleiding van de protesten van afgelopen zomer kondigde de Noord-Hollandse plaats aan eerst in gesprek te willen met inwoners over racisme en hoe mensen met elkaar omgaan. Dat gesprek is er nog niet geweest, laat Nieuwenburg weten.

“De partijen die deze actie opeisen zijn juist betrokken bij de voorbereidingen van dit gesprek”, zegt de burgemeester. Dat maakt de bekladdingen tegen JP Coen in de straten volgens hem extra kwalijk.

‘Hoorn moet zich diep schamen’

Bij We Promise blijven ze ondertussen hopen dat de gemeente het standbeeld snel verwijdert. “Mensen bewust pijn doen is niet iets waar je trots op moet zijn”, vindt De Cuba. “De gemeente Hoorn mag zich ook diep schamen dat ze de VOC-tijd, de Gouden Eeuw en het standbeeld gebruiken als marketingtool.”

