De Nederlandse Vuurwerkbond (NVB) deelde maandag een plan in om voortaan met oud en nieuw vuurwerkverenigingen shows te laten organiseren. Echter waren een aantal mensen het niet eens met de plannen en uitten daarop zelfs bedreigingen.

Volgens Onrust houden de bedreigingen verband met een deze week gepresenteerd plan. In dat plan wil de vereniging tijdens de volgende jaarwisseling in alle gemeenten plaatselijke vuurwerkshows te houden. Dit om te voorkomen dat vuurwerk in zijn geheel word verboden.

Maar de berichten en de bedreigingen liegen er niet om: “Je kan de tering krijgen, scammers zoals jij gaan het meemaken, karma noemen ze dat. Je zal 100 procent de verkeerde tegen komen en ik hoop dat diegene jou hard aanpakt”, luidt een van de bedreigingen aan het adres van Onrust. Hij bestuurt samen met twaalf mensen de Nederlandse Vuurwerkbond en zit sinds de bedreigingen ondergedoken op een vakantiepark.

Goed plan

“Terwijl we juist een verschrikkelijk goed plan hebben om het vuurwerk in Nederland te behouden en ook de handel te beschermen voor het totaalverbod. We snappen het eigenlijk ook niet zo goed. Wel zijn we verschrikkelijk geschrokken”, vertelt Lars Onrust aan Hart van Nederland.

De NVB is geen officiële brancheorganisatie. Het is een commercieel initiatief dat onder meer is opgericht door Onrust. Door middel van het googelen naar de NVB zijn mensen Kamer van Koophandel gegevens tegengekomen. Vervolgens kon er gevoelige informatie worden gedeeld op sociale media, met bedreigingen tot gevolg.

‘Adressen van vrienden en bekenden’

Onrust wordt samen met een andere collega binnen de NVB bedreigd. “Dat gaat zelfs zo ver dat onze accounts worden leeggetrokken bij Facebook, foto’s worden geplaatst en adressen worden gedeeld van vrienden en bekenden. We krijgen gewoon bedreigingen met de dood dat we hier niet mee wegkomen, het niet goed is voor onze gezondheid en we krijgen telefoontjes uiteraard”, zegt hij geschrokken.

Inmiddels is er door Onrust en zijn collega aangifte gedaan bij de politie. “Dit is zo onbeschoft, zet je je juist in voor een goed doel en wil je de markt beschermen. Dan krijg je zo’n omgekeerde reactie van mensen die het niet begrijpen. We zijn flabbergasted. Dit hadden we niet verwacht, écht niet.”

