Fanatieke vuurwerkfans bedreigen leden Nederlandse Vuurwerkbond: 'Mensen zijn echt heel boos'

De Nederlandse Vuurwerkbond (NVB) heeft fikse bedreigingen ontvangen vanwege plannen om vuurwerkverenigingen lokale shows te laten organiseren. De woordvoerder van de NVB verblijft inmiddels op een ander adres en er wordt aangifte gedaan. Het laat zien: een bloedfanatieke groep vuurwerkfanaten wil alles inzetten tegen de inperking van vuurwerk. Dat schrijft het AD donderdag.

“Stop nu het nog kan. Er zijn acties in de maak. Mensen zijn echt heel boos. Pas op.” Tientallen dreigende reacties komen binnen bij de NVB, nadat deze maandag op deze site haar plannen voor oud en nieuw uit de doeken deed. Het pleidooi voor vuurwerkverenigingen die na een training volgens veiligheidsvoorschriften lokale, veilige shows kunnen organiseren is tegen het zere been van bepaalde vuurwerkfanaten.

Lees ook: Nederlandse Vuurwerkbond pleit voor ‘kleine, veilige vuurwerkshows’

Geen verschil

Dat de NVB wil dat consumenten zelf nog wel af kunnen steken – lichter en veiliger vuurwerk dat niet om kan vallen – maakt voor de woedende liefhebbers geen verschil, of ze hebben het niet in de gaten. Zij willen in elk geval niet dat gemorreld wordt aan ‘hun traditie’.

Lees ook: Helft van Nederland wil vuurwerk voor altijd verbieden na ‘rustige’ nieuwjaarsnacht

ANP