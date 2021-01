Nederlandse Vuurwerkbond pleit voor 'kleine, veilige vuurwerkshows'

De Nederlandse Vuurwerkbond (NVB) begint een offensief om vanaf de volgende jaarwisseling in heel Nederland veilige vuurwerkshows te organiseren. Op die manier komt volgens de bond een einde aan overlast en ongelukken, maar verdwijnt vuurwerk niet helemaal.

Bij lokale vuurwerkverenigingen kunnen speciaal getrainde vrijwilligers in hun eigen omgeving kleine vuurwerkshows organiseren, meldt het AD.

Certificering, richtlijnen en cursussen

Carbidschieten en paasvuren worden nu vaak al in verenigingsverband georganiseerd en de NVB wil dat ook kleinschalige, veilige vuurwerkshows op die manier mogelijk worden gemaakt, inclusief certificering, richtlijnen en cursussen. Wel is daarvoor een wetsaanpassing nodig, want op dit moment is nog niets voorzien voor vuurwerkverenigingen.

