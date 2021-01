Ministers: zelfs als het kabinet valt, kunnen we de coronacrisis te lijf blijven gaan

Als het kabinet opstapt vanwege de toeslagenaffaire, kan ze nog steeds besluiten blijven nemen over de coronacrisis. Dat zeggen de ministers uit de coalitie vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. In de ministerraad wordt vrijdag het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire besproken. De kans dat het kabinet naar aanleiding daarvan opstapt, wordt steeds groter.

Minister Carola Schouten (Landbouw) denkt dat ook als het kabinet valt, ze door kan gaan met de aanpak van de coronacrisis. “Wat de ChristenUnie betreft moeten we daarin de stappen kunnen blijven zetten die heel erg nodig zijn,” zegt ze tegen Hart van Nederland. Wel gaat het vandaag volgens haar vooral om de toeslagenaffaire. “Wat vandaag centraal staat is het ongelofelijke leed wat deze mensen is aangedaan. Dat betekent dat je daar recht aan moet doen, materieel maar zeker ook politiek.”

Crisis te lijf

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei voorafgaand aan de ministerraad dat het kabinet “missionair tussen aanhalingstekens” blijft wat betreft de bestrijding van de coronacrisis, mocht het kabinet vrijdag vallen. “Mensen mogen verwachten dat we alles doen om de crisis te lijf te gaan.”

“Er ligt een ernstig rapport. Dat vraagt om een reactie die ook echt recht doet aan het ongekend onrecht wat ouders is aangedaan. Daarover gaan we het nu hebben in de ministerraad.”

Lees ook: Kabinet moet aftreden om toeslagenaffaire, vindt meerderheid Nederlanders

Premier Mark Rutte wilde bij aankomst niet vooruit lopen op de uitkomst van het overleg: “Ik vind dat we eerst de discussie in het kabinet moeten hebben, voor ik met allerlei bespiegelingen kom.”

Vertrouwen in overheid herstellen

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) denkt dat het herstellen van het vertrouwen in de overheid na de toeslagenaffaire tijd zal kosten. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, dus het zal niet gelijk hersteld worden.”

De belofte van de overheid voor mensen te zorgen is gebroken en die kan niet gebroken blijven, vindt ze. Daarom wordt vrijdag eerst gepraat over het “ongekend onrecht” dat de ouders in de toeslagenaffaire is aangedaan, voordat het kabinet mogelijk politieke gevolgen bespreekt. Zo wordt gesproken over compensatie voor de ouders, maar ook hoe de overheid moet omgaan met “de spelregels, hoe je mensen behandelt”.

Lees ook: Advocaten jagen op gedupeerden toeslagenaffaire: ‘Ze beloven gouden bergen’

Van Ark begrijpt dat mensen zich wellicht afvragen waarom een kabinet aftreedt tijdens de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. “Elke vraag ligt op tafel, maar we starten vandaag primair met deze kwestie: het herstellen van het ongekend onrecht dat de ouders is aangedaan.”

Zware druk

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie staat onder zware druk om af te treden vanwege de toeslagenaffaire, des te meer nadat PvdA-leider Lodewijk Asscher donderdag besloot zich terug te trekken als lijsttrekker van zijn partij. In het vorige kabinet was hij minister van Sociale Zaken en daarmee nauw betrokken bij de toeslagenaffaire. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) stapte in 2019 al op.

ANP/Redactie

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.