Kabinet moet aftreden om toeslagenaffaire, vindt meerderheid Nederlanders

Vrijdag praat het kabinet verder over de mogelijk politieke gevolgen van het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. Voor een meerderheid van de Nederlanders staat nu al vast wat er moet gebeuren: het kabinet moet aftreden. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder ruim 2200 deelnemers aan het Hart van Nederland-panel.

Dinsdag kwam het kabinet ook al bijeen om het rapport te bespreken tijdens een extra ministerraad. Rutte noemde het na afloop een goede vergadering waarin de reactie van het kabinet op het “zeer ernstige rapport van de parlementaire onderzoekscommissie” werd besproken. Rutte verwacht dat de regering er vrijdag uitkomt.

Over één ding ging het dinsdag nog niet: de politieke consequenties, waaronder het mogelijk aftreden van het kabinet. “Dat zal vrijdag ook spelen,” aldus de premier. “Daar kan ik u pas over berichten als we die discussie hebben gehad.”

Meerderheid: kabinet moet aftreden

Als het aan 51 procent van de Nederlanders ligt, moet het kabinet aftreden vanwege de toeslagenaffaire. “Gewoon allemaal! Wegwezen!” laat een respondent weten. Mensen in de leeftijdsgroep 30-50 jaar zijn het strengst voor het kabinet, vijftigplussers het mildst.

41 procent vindt dat het kabinet mag aanblijven. “Er hoeven geen koppen te rollen”, vindt een respondent. “In het hele systeem moeten dingen worden aangepast om herhaling te voorkomen.” Acht procent heeft geen mening over de kwestie.

Welke koppen moeten rollen?

Als niet het héle kabinet opstapt, maar er moeten toch koppen rollen, dan vindt 45 procent van de Nederlanders dat minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes zijn biezen moet pakken. Nummer twee op de vertreklijst is wat de Nederlanders betreft minister van Financiën Wopke Hoekstra. 32 procent van de Nederlanders vindt dat premier Mark Rutte moet aftreden om de toeslagenaffaire.

