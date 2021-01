Het kabinet praat vrijdag verder over het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. Dan zal het ook gaan over de mogelijke politieke gevolgen, aldus premier Mark Rutte dinsdagavond na afloop van een extra ministerraad.

Volgens Rutte was het een “goede vergadering”, waarin de reactie van het kabinet op het “zeer ernstige rapport van de parlementaire onderzoekscommissie” werd besproken. Er kwamen een aantal onderwerpen aan bod. Zo bekeken ministers en staatssecretarissen onder andere hoe “dit soort verschrikkelijke zaken” voortaan voorkomen kunnen worden.

Politieke gevolgen?

De premier verwacht dat de regering er vrijdag uit zal komen “gezien de discussie vanavond” “We zijn het vergaand eens”, aldus Rutte. Over de politieke gevolgen, met als ultieme consequentie het aftreden van het kabinet, ging het volgens hem dinsdag niet. “Dat zal vrijdag ook spelen, daar kan ik u pas over berichten als we die discussie hebben gehad.”

Wat de uitkomst van het overleg over de politieke gevolgen ook zal zijn, Rutte denkt dat dat niet gevolgen zal hebben voor de aanpak van de coronacrisis. De minister-president denkt dat de coalitie en de meeste oppositiepartijen willen dat “het kabinet mentaal, praktisch missionair is op het bestrijden van de coronacrisis”.

Dinsdag werd duidelijk dat advocaat Vasco Groeneveld namens twintig gedupeerde ouders aangifte heeft gedaan tegen vijf ministers en oud-ministers



