Grote steun voor motie van wantrouwen tegen kabinet vanwege toeslagenaffaire

De motie van wantrouwen die het kabinet voor zijn kiezen krijgt als het zelf niet tot aftreden besluit, kan op brede steun in de oppositie rekenen. GroenLinks-leider Jesse Klaver kondigde aan met zo’n motie te komen na het vernietigende toeslagenrapport van de Kamercommissie.

Normaal gesproken houden oppositiepartijen liever hun kaarten tegen de borst, maar er is nu al duidelijk dat naar verwachting 63 Kamerleden tijdens het debat volgende week het vertrouwen zullen opzeggen.

De PVV, SP, Partij voor de Dieren, DENK, FVD, Femke Merel van Kooten-Arissen en Henk Krol stemmen sowieso voor de motie van wantrouwen. 50PLUS “neigt naar ja”, maar wil de kabinetsreactie en het debat afwachten.

Geen onvoorwaardelijke steun

De PvdA twijfelt nog. Vermoedelijk ook gezien de rol die politiek leider Lodewijk Asscher als voormalig minister speelde in de affaire. Steun aan de motie wordt echter niet uitgesloten. Ook wat de SGP betreft ligt de vertrouwensvraag serieus op tafel. Daarmee steunt geen enkele oppositiepartij de coalitie nog onvoorwaardelijk.

Het kabinet werkt momenteel een inhoudelijke reactie op het rapport, maar ook de politieke vraag komt daarbij aan de orde. Op het Binnenhof valt te horen dat het kabinet weinig zin heeft om aan te blijven als de hele oppositie het vertrouwen opzegt.

Individuele ministers

De motie van wantrouwen van GroenLinks richt zich overigens op het voltallige kabinet. Partijen als DENK richten hun pijlen ook op individuele ministers, zoals Eric Wiebes (als voormalig staatssecretaris jarenlang verantwoordelijk voor de Belastingdienst).

De officiële reactie komt naar verwachting vrijdag na de ministerraad. Dinsdagavond spreekt het kabinet in een extra raad ook over het rapport Ongekend Onrecht. In het rapport wordt geconcludeerd dat de “beginselen van de rechtstaat” zijn geschonden.

