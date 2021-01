Aangifte tegen vijf (oud-)bewindslieden in toeslagenaffaire

Advocaat Vasco Groeneveld heeft dinsdag namens twintig gedupeerden in de kindertoeslagaffaire aangifte gedaan tegen vijf (oud-)bewindslieden, onder wie de ministers Tamara van Ark (Medische Zorg), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken). Volgens Groeneveld hebben zij zich schuldig gemaakt aan een ambtsmisdrijf.

Naast de drie ministers heeft de raadsman Menno Snel, voormalig staatssecretaris van Financiën, en Lodewijk Asscher (voorheen minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in de aangifte betrokken. De aangifte is gedaan bij de procureur-generaal van de Hoge Raad, omdat het om (oud-)bewindslieden gaat.

Lees ook: OM: geen strafrechtelijk onderzoek naar Belastingdienst om toeslagaffaire

Advocaat: bewindslieden handelden strafrechtelijk verwijtbaar

De advocaat stelt dat de (oud-)bewindslieden strafrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld, door na te laten wettelijke bepalingen uit te voeren, terwijl dat tot hun taak behoorde. Het gaat daarbij om een aantal beginselen van “behoorlijk bestuur”, waaronder het fair play-beginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

ANP

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.