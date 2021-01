Alsof ze nog niet genoeg problemen hebben: gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire worden namelijk benaderd door letselschadeadvocaten. Dat gaat er soms agressief aan toe, zegt voorzitter Gjalt Jellesma van belangenvereniging BOinK tegen Hart van Nederland.

De toeslagenaffaire komt deze week tot een kookpunt. Inmiddels is Lodewijk Asscher teruggetreden als PvdA-lijsttrekker vanwege de slepende kwestie. In het vorige kabinet was hij als minister van Sociale Zaken verantwoordelijk voor het toeslagenbeleid. Vrijdag praat de huidige regering over de politieke consequenties van het schandaal.

Gepeperde rekening achteraf

Letselschadeadvocaten proberen een graantje mee te pikken, waarschuwt de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) nu. Gedupeerden worden benaderd door advocaten die gouden bergen beloven, maar hen later ook een gepeperde rekening sturen. BOinK drukt ouders daarom op het hart om voorzichtig te zijn en nog een beetje geduld te hebben.

Deze kwetsbare groep – die aan het einde van hun latijn is en geen vertrouwen meer heeft in de overheid – is extra gevoelig voor deze, soms agressief opererende, advocaten. “Sommige mensen zitten al dertien jaar in het gedoe”, weet Jellesma. “Het zijn kwetsbare mensen. Als die in handen vallen van dat soort advocaten… Het mag, het kan, maar het zou heel ernstig zijn.”

‘Behoorlijk agressief te werk’

Ook Lia van Noort werd benaderd. Voor haar begon alle ellende in 2008. Ze behoort tot de groep gedupeerden van wie het dossier zeer ingewikkeld is. Veel documenten zijn niet meer te achterhalen en daarom is het moeilijk om haar situatie goed af te handelen. Lia had zo’n 58.000 euro schuld, waar nu nog de helft van over is na afbetalingen.

“Je bent gevoelig voor advocaten want je denkt dan dat je niet alleen staat”, legt het slachtoffer van de toeslagenaffaire uit. “Bovendien gaan ze behoorlijk agressief te werk. Dat je moet betalen als je niet reageert”, weet ze uit ervaring. “Er zitten mensen tussen die misschien niet goed zijn in taal en niet genoeg kennis hebben. Zij trappen er daarom makkelijker in.”

Gratis juridische ondersteuning?

Jellesma pleit dan ook voor een pool van betrouwbare raadsheren uit de sociale advocatuur. “Die hebben jarenlange ervaring en hanteren reële tarieven”, aldus de BOinK-voorzitter. “Er moet luid en duidelijk gecommuniceerd worden wat goed is en wat niet”, stelt hij. “De overheid moet sneller en transparanter werken. Ouders moet duidelijk worden gemaakt dat ze echt geholpen worden.”

Het ministerie van Financiën laat aan Hart van Nederland weten dat er wordt gewerkt aan een regeling voor gratis juridische ondersteuning voor gedupeerde ouders. Begin februari moet er meer duidelijk zijn over de inhoud van deze regeling en hoe en waar ouders zich kunnen aanmelden.

