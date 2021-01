Medewerkers van verpleeghuizen krijgen uitnodiging voor eerste vaccinaties

Duizenden medewerkers die werkzaam zijn in verpleeghuizen ontvangen vanaf maandag via hun werkgevers een uitnodiging om zich binnenkort te laten vaccineren tegen het coronavirus. Het inenten begint vrijdag 8 januari in Houten, Veghel en Rotterdam. Amsterdam, Drenthe en Haaglanden volgen op 11 januari, de overige GGD-regio’s op 15 januari.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

De GGD GHOR Nederland opent maandag om 08.00 uur het callcentrum, waar tweeduizend medewerkers klaarstaan om afspraken in te plannen voor de vaccinaties die vanaf vrijdag gezet worden. Het callcentrum is zeven dagen per week geopend van 8.00 tot 20.00 uur.

Lees ook: Burgerplatform gaat op ludieke wijze ‘helpen’ om het vaccineren eerder te starten

Bepalen of iemand mag worden gevaccineerd

Alle medewerkers in het callcentrum zijn doorstromers vanuit het test-callcentrum. “De meesten zijn inmiddels getraind in het voeren van het gesprek dat nodig is om te bepalen of een persoon mag worden gevaccineerd, in verband met contra-indicaties van het vaccin. De komende dagen worden de laatsten van hen getraind”, stelt de koepelorganisaties van de GGD’en.

BioNTech-Pfizer levert de vaccins, genoeg om 225.000 zorgmedewerkers twee keer te prikken. In totaal zullen de GGD’en zo’n 350 tot 400 prikkers inzetten. De overkoepelende organisatie van de gezondheidsdiensten zegt over voldoende gekwalificeerd personeel te beschikken om te kunnen beginnen met vaccineren.

Eerst verzorgend personeel

In de vaccinatiestrategie van het kabinet wordt eerst verzorgend personeel in verpleegtehuizen ingeënt, daarna de in die tehuizen wonende ouderen. Ook mensen die in de acute zorg werken worden zo snel mogelijk gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gaat om verpleegkundigen en artsen die op de intensive care, spoedeisende hulp of corona-afdeling werken, maar ook ambulancepersoneel. Huisartsen zullen eveneens met prioriteit een vaccinatie krijgen.

ANP