Op TikTok is een filmpje opgedoken waarop te zien is hoe een jongere een rode kat een schop geeft. Het dier zat naast een trappengat op station Schagen en viel door de trap meters naar beneden.

Op social media wordt woedend gereageerd op de wandaad. Meerdere volgers van de Faceboekgroep ‘Vermiste en gevonden huisdieren Schagen en Hollands Kroon’ zeggen aangifte te hebben gedaan van dierenmishandeling. “Ik heb net ook een melding bij de politie gedaan, telefonisch”, schrijft een van hen. “De agent nam samen met mij dit bericht door. Ze zijn dus op de hoogte.”

‘Hard aan het spinnen’

De kat is een bekend figuur op het treinstation. Of hij een baasje heeft, is echter onduidelijk. Het dier is na de mishandeling wel weer gespot in de Noord-Hollandse plaats. Voor zover te zien valt, maakt de rode kater het goed, schrijft een dierenvriend bij een kiekje van de kat.

Lees ook: Twee zwaar verwaarloosde kittens gedumpt in Nieuwegein: ‘Gilden het uit bij dierenarts’

Een ander heeft op het station even met hem geknuffeld en hij lijkt, ondanks wat hem overkomen is, nog steeds een mensenfan. “Hij had gelukkig totaal geen wondjes of manke pootjes en was hard aan het spinnen. Hij leek nog steeds dol op aandacht van vreemdelingen, maar kan dus ook tegen je gaan werken als er zulke gare types op het station rondlopen.”

Namen en rugnummers

De politie in Schagen heeft een screenshot van het filmpje gedeeld en zoekt getuigen van de dierenmishandeling. De naam van de dader zou op het TikTok-filmpje te zien zijn en door verschillende mensen op social media zijn verspreid.

Daar is de politie echter geen voorstander van. “Dat iemand namen in het filmpje zet, wil nog niet zeggen dat diegene de verdachten zijn! Pas daarmee altijd op!”, benadrukt de politie. “Wij hebben deze zaak in onderzoek.”

Lees ook: Kitten Appie gedumpt in dichtgeknoopte plastic tas: ‘Geen woorden voor’

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.