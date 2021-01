Hoge nood en geen wc in de buurt? Toilettekort leidt steeds vaker tot 'plasproblemen'

Stel: je hebt hoge nood en er is geen toilet in de buurt. Wat doe je dan? Normaal gesproken is een bezoek aan een café of restaurant de oplossing. Maar door corona zijn de horeca en de meeste winkels gesloten. Het overkwam de 66-jarige Joke Wiesemann uit Amsterdam. Tijdens een ronde in het park plaste ze in het wild en dat moest ze bekopen met een boete.

Iedere dag loopt Wiesemann samen met een vriendin een rondje door het Gaasperpark in Amsterdam. Ze zou liever naar het theater gaan, maar gebruikt de wandelroute graag om te ontspannen. Na een tijd te hebben gelopen, moet ze plassen. Omdat de toiletten dicht zijn, besluit ze noodgedwongen de bosjes op te zoeken. “Ik kon het echt niet meer ophouden”, vertelt ze schuldig. Bij terugkomst stuit ze op twee agenten die haar hebben gezien. “Goedendag mevrouw, u krijgt hiervoor een boete.”

Dagvaarding

Wiesemann krijgt een boete van 140 euro en is erg geschrokken door de situatie. Ze heeft bezwaar aangetekend en had gehoopt na een tijd niets te horen dat het door de vingers werd gezien. Totdat ze dit weekend een brief met een dagvaarding ontvangt.

Lees ook: Ilona legt vrouwelijke portiekplasser vast op camera: ‘Laakkwartier is asociale buurt geworden’

Begin maart moet ze voor de rechter verschijnen. “Ik voel me behandeld als een crimineel. Ik heb niet tegen het koninklijk paleis geplast.” Ze wil zich graag hard maken voor de ‘onterechte’ boete, maar ziet hier tegenop. “Ik tril en krijg hartkloppingen ervan om naar de rechtbank te gaan”, vertel ze.

Volgens de beschrijving in de brief zou Wiesemann op een weg hebben geplast, maar dat is volgens de Amsterdamse onjuist. “Ik ga toch niet als 66-jarige vrouw op een weg plassen? Ik ben geen vandaal. Het was echt een noodzakelijke behoefte.”

‘Plasproblemen’

Wiesemann is niet de enige die sinds corona tegen ‘plasproblemen’ aanloopt. Sinds het begin van de coronacrisis ontvangt de Toiletalliantie, waaronder de Maag Lever Darm Stichting, veel meldingen. “Het is erg schrijnend als mensen niet kunnen plassen, vooral als je aandoeningen hebt die hier invloed op hebben”, vertelt Elleke Berkhof van de Maag Lever Darm Stichting.

Lees ook: Wildplassende automobilist ziet wagen voor zijn ogen gestolen worden

Volgens beide partijen resulteert het gebrek aan toiletten er zelfs in dat mensen niet meer buiten komen uit angst dat zij buiten de deur geen toilet kunnen vinden. Mensen die al in een isolement zitten, raken op deze manier nog meer in isolatie.

Volgens Toiletalliantie is het een taak van gemeenten om genoeg toiletten te faciliteren. “Het blijkt nu hoe afhankelijk gemeenten zijn van de horecazaken”, vertelt Berkhof. Al langere tijd is Toiletalliantie aan het lobbyen om gemeenten in actie te krijgen. Volgens de partij moet er om de vijfhonderd meter een toilet gefaciliteerd worden op drukke plekken.