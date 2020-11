Wildplassende automobilist ziet wagen voor zijn ogen gestolen worden

Een automobilist die even langs de kant stond geparkeerd voor een sanitaire stop, is donderdagmiddag beroofd van zijn wagen. De verdachte kon na een korte achtervolging worden aangehouden in het Utrechtse Vinkeveen.

Een bestuurder die onderweg was, voelde tijdens de rit de nood steeds hoger worden. Op een gegeven moment zag hij geen andere oplossing en zette zijn auto aan de kant. Terwijl hij in de berm aan het wildplassen was, zag hij tot zijn grote verbazing hoe een onbekende man er met zijn auto vandoor ging.

Auto met tracker

Het slachtoffer belde direct de politie. Via een trackingsysteem kon de eigenaar live volgen waar de dief reed. De politie rukte met meerdere politiewagens en een helikopter uit. Op de Spoorlaan in Vinkeveen wisten ze de autodief tot stoppen om te dwingen.

De verdachte is ter plekke aangehouden. Hij zit op dit moment vast. De eigenaar heeft aangifte van diefstal gedaan.

Beeld: Peters Hotnews