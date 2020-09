Meer Nederlanders met open rits beboet, 14.000 wildplassers goed voor 1,8 miljoen euro

Vorig jaar werden duizenden medelanders met hun rits open beboet voor wildpassen. Veel meer dan het jaar ervoor. Worden onze blazen kleiner, worden de boa’s beter, of zijn er vooral gewoon te weinig openbare wc’s? In heel Nederland werden 14.000 wildplassers voor 1,8 miljoen euro beboet.

Relatief gezien worden de meeste boetes voor wildplassen niet in Amsterdam of Rotterdam uitgedeeld maar in het pittoreske Valkenburg aan de Geul. De politie slingerde daar 80 mensen op de bon. Een goede nummer 2 is Terschelling met 64 boetes. De derde plek is voor Schouwen-Duiveland met 39 boetes.

Betere voorziening van openbare toiletten

Maar het gaat de goede kant op, in 2015 werden er nog 21.000 wildplassers beboet. Nederland wordt steeds beter in het voorzien van openbare toiletten. Maar dat kan volgens de Toiletalliantie veel beter. Dit is een samenwerkingsverband van dertien maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor meer openbare en toegankelijke toiletten. Zij hebben onderzocht dat een kwart van de buik- en blaaspatiënten regelmatig thuis blijft omdat ze bang zijn geen toilet te vinden.

De gemeente Amsterdam heeft het afgelopen jaar goed haar best gedaan. Zo zijn de toiletten van zes politiebureaus opengesteld op verzoek van de gemeente, net als 26 toiletten in openbare bibliotheken.

Geerte Piening

In 2017 was er veel ophef nadat Geerte Piening een boete voor wildplassen aanvocht. In Amsterdam zijn 35 openbare toiletten voor mannen en twee voor vrouwen. Dat kon volgens haar niet. Maar Piening verloor de rechtszaak en moest 140 euro betalen. Volgens de rechter konden vrouwen ook een urinoir gebruiken. Deze uitspraak leidde tot veel acties bij openbare vrouwentoiletten.

