Blikjes, etensresten en zelfs gevulde hondenpoepzakjes: al langere tijd klagen bewoners van het Haagse Laakkwartier over viezigheid op straat. Voor Ilona Velthuizen is de maat inmiddels helemaal vol, zeker nu haar beveiligingscamera een plasser in haar eigen portiek heeft gefilmd.

“Dit is niet hoe Laak is geweest”, vertelt Ilona aan Hart van Nederland. De Haagse woont al veertig jaar in de volksbuurt. Met haar man woont ze in een portiekwoning aan de Genestetlaan. In het huis ernaast woont haar zoon, haar moeder woont in het huis onder haar.

Toen Ilona afgelopen weekend samen met haar moeder na een uitje thuiskwam, gleed haar moeder van de trap nadat ze in een plas water stapte. De volgende dag besloot ze de camerabeelden terug te kijken. Pas toen werd duidelijk dat een vrouw bij haar portiekwoning had geplast.

‘Asociale buurt geworden’

“Waar slaat dit op?”, zegt ze verontwaardigd. De buurtbewoonster vindt het jammer dit in “haar wijkie” gebeurt. Ze legt uit dat het Laakkwartier zichtbaar achteruit is gegaan en dat dit steeds meer te merken is. “Het is een asociale buurt geworden.”

Het blijft volgens haar dan ook niet bij het wildplassen. Ilona stuurt regelmatig drugsgebruikers van haar trap. Ook worden in de zomer plantenbakken, inclusief bloemen, meegenomen. “Je mag het niet te mooi maken, anders is het weg”, verzucht de Haagse.

Bewoners willen verhuizen

Een aantal jaar geleden werd de portiekdeur van Ilona al bekrast. Ook wordt er soms dronken aangebeld en trof ze een slapende persoon bij haar voordeur aan. “Ik schrok me rot toen ik de deur open deed. Die lag gewoon te pitten.”

De ergernis is op dit moment dusdanig opgelopen dat bewoners soms overwegen om weg te gaan uit de wijk. “Diep in mijn hart zou ik misschien toch wel Laak willen verlaten”, aldus Ilona.

Gesprek met wijkagent

In Laakkwartier zijn veel portiekwoningen met open trappenhuizen naar de huizen. Om de overlast tegen te gaan, zouden de bewoners graag de voorkant af willen sluiten met een hek. Dit zal dan ook worden voorgelegd aan de gemeente Den haag. Donderdag komt een wijkagent langs om de problemen te bespreken.

“Het is erg vervelend als bewoners met overlast in hun portiek te maken hebben”, reageert de Haagse wethouder Martijn Balster van Wonen en Wijken bij Hart van Nederland. “Het is sowieso erg kwalijk dat dit soort overlast plaatsvindt.”

Verlichting ophangen?

Ze kunnen volgens hem een aantal dingen doen. Hij raadt woningeigenaren aan naar de Vereniging van Eigenaren te stappen voor het plaatsen van eventuele portiekafsluitingen . “Ook verlichting in de portiek kan eventuele overlast wellicht verminderen”, aldus Balster. “Huurders van corporatiewoningen kunnen met deze verzoeken bij hun woningbouwvereniging terecht.”

Bewoners kunnen vanzelfsprekend ook aangifte doen, benadrukt de wethouder tot slot.

