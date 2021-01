Voorbijgangers hebben maandagochtend een macabere vondst gedaan op een grasveld in Almelo. Ze vonden daar een overleden hond die waarschijnlijk gedumpt is. “We zijn dringend op zoek naar de eigenaar.”

De voorbijgangers schakelden gelijk de Dierenambulance in toen ze de overleden hond aantroffen. “Natuurlijk hopen we dan altijd op een flauwe grap. Maar helaas, niets was minder waar”, aldus een van de vrijwilligers in een Facebookbericht.

Zoektocht naar de eigenaar

De medewerkers van de Dierenambulance zagen dat het stafford-teefje helemaal alleen op het grasveld lag. Ze lag met haar kop tegen een dekentje met hondenprint en met haar lichaam op een blauwe plastic zak.

Zo op het eerste oog zagen de vrijwilligers geen verwondingen bij de hond. “Maar het is niet de gewoonste zaak van de wereld dat je een hond buiten legt”, vertelt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. “Daarom zijn we dringend op zoek naar de eigenaar, zodat we weten wat er gebeurd is.”

Vermoedelijk is de hond zondagnacht op het grasveld neergelegd. “Anders zou ze al wel eerder zijn gevonden.” De hond is niet gechipt.

‘Rust zacht lief hondje’

Om de eigenaar te vinden, heeft de Dierenambulance foto’s van de hond op Facebook geplaatst. Onder het bericht zijn veel verontwaardigde reacties te lezen. “Rust zacht lief hondje. Mijn hart huilt. Wie doet zoiets? Arm beestje, alleen in de kou overleden. Ik hoop dat degene gevonden wordt”, schrijft iemand.

De Dierenambulance heeft de zaak inmiddels overgedragen aan de dierenpolitie. Zij zoeken uit wat er precies is gebeurd.

Beeld: Dierenambulance Almelo

