Pitbull Chelsea werd doodgereden door doorrijder: 'Toen ik het zag, was het al te laat'

Leontien Nijhof laat in de vroege nacht van dinsdag 29 december haar honden uit in Almelo. Wat een ontspannen rondje had moeten worden, wordt een nachtmerrie voor Leontien en haar 14 maanden oude pitbull Chelsea. De hond wordt aangereden op een kruispunt. En de bestuurder? Die rijdt door.

Leontien laat Chelsea de bewuste avond uit op de fiets, maar op een gevaarlijk kruispunt op de Berlagelaan stopt ze even vanwege het verkeer dat daar hard langs raast. “Ze rijden hier altijd zo hard, soms wel met 100 kilometer per uur, dat terwijl je hier maar 50 mag,” begint Leontien haar verhaal. “Chelsea liep zo’n drie meter aan de lijn voor me. Voor dat ik het wist was het te laat. Die auto ging zo hard,” vertelt het baasje gechoqueerd verder.

Het is hetzelfde kruispunt waar vier jaar geleden de 16-jarige Chiel Meesters werd doodgereden door een auto die te hard reed. “Om die reden let ik sindsdien extra op bij dit kruispunt, maar nu zag ik het gewoon te laat.”

‘Ik heb niet gezien wie het was’

Leontien heeft geen idee wie Chelsea heeft doodgereden, laat staan dat ze weet of de bestuurder een man of een vrouw is. “Het ging zo snel, ik heb niet gezien wie het was. De auto leek op een Volkswagen Golf. Ik hoorde van een getuige dat het mogelijk een Volkswagen Polo was. De politie gaf dat ook aan, want door de klap is er een onderdeel van de wagen op straat beland. Volgens mij was het een grijs-beige auto met zwarte bumpers, maar in het donker was dat moeilijk te zien.”

Inmiddels heeft ze aangifte gedaan en heeft de politie de zaak in onderzoek. Leontien baalt dat ze niks meer voor Chelsea heeft kunnen doen. De Dierenambulance werd gebeld, maar was er na veertig minuten nog niet. “Ik heb ze bedankt dat ze mijn hond hebben laten doodgaan, maar het is natuurlijk niet hun schuld.”

Een dag na het ongeluk laat Leontien haar hond cremeren. Ze kan er nog steeds slecht door eten en slapen. De plek des onheils probeert ze nu te vermijden. “Normaal kom ik daar best vaak langs, maar nu mijd ik die plek als de pest.”

Beeld: Leontien Nijhof

