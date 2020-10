Moeder doodgereden Chiel blij met plan voor celstraffen tegen het delen van ongelukbeelden: 'Denk na over wat je teweegbrengt'

Blijdschap overheerst bij nabestaanden van slachtoffers van dodelijke ongelukken waarvan beelden breeduit werden gedeeld op sociale media. Vandaag hebben het CDA, PvdA en GroenLinks een initiatiefwet ingediend om het plaatsen van foto’s en video’s op internet van slachtoffers van ongelukken strafbaar te stellen. “Eindelijk,” zegt de moeder van de om het leven gekomen Chiel uit Almelo tegen Hart van Nederland.

De 16-jarige Chiel overleed op 23 januari 2017 nadat hij op de fiets werd aangereden door een auto. “Door een jongeman die veel te hard reed”, vertelt moeder Nina. Direct na het ongeval besloten omstanders niet helpen, maar pakten ze hun mobieltje erbij om foto’s en video’s van het ongeluk te delen op sociale media.

“Hij lag op het wegdek in een plas bloed”, aldus zijn moeder. Naast het immense verdriet is er bij Nina ook boosheid en onbegrip. “Je kunt het nabestaanden niet aandoen dat er foto’s en filmpjes worden rondverspreid van je kind in zijn meest kwetsbare zijn.”

Het zijn precies dit soort verhalen die de politieke partijen nu overtuigen om dit gedrag nu strafbaar te stellen. “Het is zo schrijnend”, aldus CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg aan Hart van Nederland. “Soms horen nabestaanden eerder wat er met hun dierbaren is gebeurd via het internet, dan dat ze het van de politie hebben gehoord. Ik heb met moeders gesproken die hun kind hebben verloren en zich nu eigenlijk niet meer vrij op het internet durven begeven omdat ze als de dood zijn dat ze beelden zien van hun stervende kind.”

Celstraf

De partijen willen het plaatsen van dit soort beelden strafbaar stellen, tot een celstraf van een jaar of een boete van ruim 20.000 euro. Van Toorenburg wil het filmen zelf nog niet strafbaar stellen. “Het maken van beelden dient soms een doel, of iemand is zo geschrokken dat hij er beelden van gemaakt heeft omdat hij wil helpen een delict op te lossen. Maar waarom zou je het zomaar op het internet zetten?”

“Het is een stukje sensatiezucht, ramptoerisme,” vindt Nina. Op de vraag hoe ze kijkt naar ongeluksbeelden die door media naar buiten worden gebracht, brengt ze een duidelijk verschil aan. “Dat wordt wel gecensureerd. Mensen liggen achter een doek en auto’s staan al aan de kant. Je ziet inderdaad nog wel ongevallen en ik heb daar ook nog steeds moeite mee, maar je ziet niet daadwerkelijk slachtoffers liggen.” Beelden van slachtoffers op sociale media hebben wat haar betreft geen journalistieke waarde.

Opsporing

De vraag blijft of de mensen die de beelden plaatsen ook kunnen worden opgespoord. Van Toorenburg heeft daar wel vertrouwen in. “Er gebeurt al heel veel via het internet, ook daar is de politie al aan het optreden.” Het alternatief om providers aan te spreken is wat haar betreft niet voldoende. “Een poosje was gedacht, proberen eraf te halen en providers aanspreken, maar dat is too little too late,” legt het CDA-Kamerlid uit.

“Ik wil dat mensen die normstelling gaan snappen,” gaat ze verder. “Je maakt geen beelden van iemand, en al doe je het in een reflex, dan geef je ze hooguit aan de politie, maar je gaat ze niet voor je eigen likes en je eigen aandachtzoekerij delen via het internet. Deze sensatiezucht moet echt aan banden worden gelegd.”

Een kleine vier jaar na de dood van Chiel houdt Nina zich er nog altijd mee bezig. Het hoger beroep tegen de celstraf van drie maanden voor de dader moet over vanwege een grote blunder van het hof. Een van de rechters bleek namelijk te oud om een vonnis te kunnen vellen. De wet tegen het delen van ongeluksbeelden zou wat haar betreft een stap vooruit zijn. “Zodat de politie kan ingrijpen en boetes kan uitdelen, desnoods zelfs celstraffen. Ga maar nadenken over wat je teweegbrengt bij nabestaanden.”