Gelddonaties voor blokkeerfriezen na veroordelingen gedoneerd aan goede doelen

Een deel van het geld dat via een crowdfundingsactie is opgehaald voor de zogenaamde blokkeerfriezen, gaat naar vier goede doelen. Het geld was bedoeld om het hoger beroep van de blokkeerfriezen te bekostigen. Uiteindelijk is er na de veroordelingen 40.000 euro overgebleven dat nu wordt gedoneerd.

“De actie is begonnen voor de kinderen, en die willen we ook afsluiten voor de kinderen.” Dat zegt Robin van Prattenburg, initiatiefnemer van de crowdfundingsactie. In 2018 is hij de actie gestart voor de 34 Friese verdachten die in 2017 de A7 bij Joure blokkeerden, zodat bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet niet naar Dokkum konden voor de nationale sinterklaasintocht. Met het ingezamelde geld wilde Robin de verdachten steunen.

Blokkeerfriezen voor de rechter

Een jaar na die sinterklaasintocht werden de actievoerders veroordeeld tot taakstraffen. Boegbeeld Jenny Douwes kreeg 240 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf.

Vijftien van de verdachten gingen in hoger beroep. In oktober 2019 deed het gerechtshof in Leeuwarden uitspraak en werden alle vijftien ‘blokkeerfriezen’, onder wie Jenny Douwes, veroordeeld tot negentig uur taakstraf. Het hof stelde dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan het versperren van de snelweg, het verhinderen van een geoorloofde betoging en het uitoefenen van dwang.

Na het hoger beroep stapten zes verdachten naar de Hoge Raad om hun veroordeling in cassatie aan te vechten. Maar deze oordeelde in december 2020 dat de cassatieklachten niet slagen, en daarmee zijn de veroordelingen definitief.

Geld naar goede doelen

Op de crowdfundingsactie die door Robin van Prattenburg is gestart, is veel gereageerd. In totaal is meer dan 200.000 euro opgehaald. Met dat geld zijn onder andere de advocaatkosten betaald, de kosten van het hoger beroep en de schade die tijdens de blokkade is gemaakt. Na de cassatie is hiervan nog 40.000 euro overgebleven.

“In overleg met Jenny Douwes en de andere blokkeerfriezen is besloten dit geld te doneren naar goede doelen voor kinderen. Want het is begonnen bij de kinderen, omdat de blokkeerfriezen niet wilden dat de demonstranten tussen de kinderen gingen demonstreren.”

Het geld is gedoneerd aan KiKa, Stichting Het Vergeten Kind, CliniClowns en Stichting Kinderdroomwens. Dat laatste goede doel heeft de cheque vrijdag bij Robin opgehaald. “Ze zijn er heel erg tevreden mee. Zeker in deze coronacrisis, wanneer er door bedrijven niet meer zo veel wordt gedoneerd”, aldus Robin.