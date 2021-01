Friese boeren willen hek rond provincie tegen wolf

Een groep Friese veehouders wil een hek rond de provincie Friesland plaatsen om wolven buiten de deur te houden. De boeren, verenigd in de stichting Wolvenhek Fryslân, zijn bang dat heel veel koeien en schapen binnen tien jaar uit de wei zullen verdwijnen door “de snelle en ongelimiteerde uitbreiding van de wolf”. De veehouders denken dat er over vijf jaar vijftig tot 150 wolven in Nederland zijn.

De boeren starten donderdag met een inzamelingsactie om het hek van enkele honderden kilometers lengte te kunnen betalen. Het wolvenhek zou zich moeten uitstrekken van het IJsselmeer tot aan de Lauwerszee, dus langs de grenzen met Overijssel, Drenthe en Groningen. In Drenthe heeft zich waarschijnlijk een wolf gevestigd. In de andere noordelijke provincies zijn tot nu toe alleen schapen aangevallen door een enkele zwerfwolf.

Boeren kunnen zichzelf niet beschermen tegen wolf

Volgens de stichting Wolvenhek Fryslân is het voor individuele boeren in Friesland onmogelijk om zichzelf te beschermen tegen wolvenaanvallen, aangezien er in de provincie meer dan 150.000 schapen en 300.000 koeien worden gehouden. In Gelderland en Noord-Brabant krijgen veehouders steun voor het nemen van wolfwerende maatregelen, zoals het plaatsen van een hek met stroomdraden.

Wolf is beschermd

Vorig jaar sprak een meerderheid van Provinciale Staten in Friesland zich uit tegen de komst van de wolf. Hoe de provincie de wolf zou moeten weren werd toen niet duidelijk. Het dier is beschermd en mag niet worden verjaagd of afgeschoten. De stichting Wolvenhek Fryslân gaat donderdagmiddag nader in op de plannen voor een hek rond de provincie.

ANP

