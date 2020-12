Grote grazers door komst wolven feller tegen honden

Grote grazers die vrij rondlopen in natuurgebieden kunnen door de komst van wolven feller en agressiever reageren op loslopende honden. De kuddes moeten nog wennen aan nachtelijke bezoeken van het roofdier en zijn daardoor op dit moment erg onrustig. Een koe of een paard ziet geen verschil tussen een wolf en een hond en zal sneller bijten of trappen, waarschuwt Ark Natuurontwikkeling. Ark beheert veel loslopende kuddes in Nederland.

Ark constateert net als andere natuurbeheerders dat het door de coronamaatregelen veel drukker is in de natuur. “Meer mensen betekent ook meer los rondlopende honden, die voor verstoring van de kudde zorgen. Een kudde kan onverwacht fel reageren op een hond die wil spelen”, aldus Leo Linnartz van de organisatie. Volgens Linnartz zal het beter gaan als de grazers eenmaal wat meer gewend zijn aan wolven en daar hun gedrag op hebben aangepast.

‘Hou honden aangelijnd’

Ark adviseert hondenbezitters om op flinke afstand van wilde runderen of paarden te blijven, niet door begrazingsgebieden te lopen of een andere route te kiezen. “Hou de hond steeds aangelijnd. Er zijn genoeg uitlaatgebieden waar een hond wel los rond mag rennen.”

ANP