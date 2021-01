Baby Johanna of baby Jens: wie is de eerst geboren baby van 2021?

Slechts een paar minuten na de jaarwisseling zag baby Johanna het levenslicht, om precies te zijn om 0:07 uur in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. “Een hele bijzondere manier om het nieuwe jaar in te gaan”, zegt de trotse vader Joran. Zou dit dan de eerste baby van 2021 zijn?

Het antwoord op die vraag bleef voor ouders Joran en Annejet nog even spannend. Eerst hadden ze het idee dat de baby al aan het einde van 2020 geboren ging worden. “Ze was uitgerekend op 28 december, dus eerst hadden we op een kerstkindje gerekend”, zegt Joran tegen Hart van Nederland.

Lees ook: Hart van Nederland wenst iedereen een gelukkig en gezond 2021!

Eerste baby van 2021?

Dat werd dus een ‘nieuwjaarskindje’. Omdat het kindje zo vlak na 0:00 uur is geboren, leek het Joran en Annejet wel waarschijnlijk dat Johanna het eerste kindje van 2021 was. Toch bleek later op de dag dat baby Jens ze voor was. Ziekenhuis Isala in Zwolle laat weten dat hij om 0:01 uur in hun ziekenhuis is geboren.

Moeder Eline en Jens maken het volgens het ziekenhuis goed. Aan het ziekenhuis laten de ouders weten: “Wij wensen iedereen een net zo’n mooie start van 2021 als wij hebben ervaren.” Jens was niet het enige nieuwjaarskindje dat in Isala werd geboren, in totaal zijn er afgelopen nacht vijf baby’s geboren.

Tekst gaat verder onder de foto van baby Jens:

‘Datum maakt niet uit’

Vader Joran van baby Johanna laat weten dat de datum uiteindelijk niet zo veel uitmaakt. “Op een gegeven moment ga je wel langzaam op de klok kijken. Dan ben je er wel een beetje mee bezig of het op 1 januari geboren zal worden. Maar op het moment dat het proces start, wil je alleen maar dat het zo snel mogelijk ter wereld komt.”

Van het 0:00 uur-moment hebben ze dan ook niet veel meegekregen. “Pas toen ze geboren was, kreeg ik iets mee van het vuurwerk”, aldus Joran. Het gezin is inmiddels weer thuis en het meisje en moeder Annejet maken het goed.

Lees ook: Nieuwjaarsduik in coronatijden: tienduizenden Nederlanders gooien blik zeewater over hun hoofd

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. In het weekend zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur.