Nederland blijft nog drie weken langer in lockdown. De besmettingscijfers dalen langzaam en liggen er steeds minder coronapatiënten in het ziekenhuis. Maar is het stilte voor de storm, met de Britse coronavariant in opmars? Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op donderdag: 6.575, dat zijn er 437 meer dan op woensdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op donderdag: 2.507, dat zijn er 14 minder dan op woensdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op donderdag: 693, dat zijn er 7 minder dan op woensdag

– Aantal sterfgevallen dat gemeld is op donderdag: 89, er zijn tot nu toe 12.774 coronadoden geregistreerd

Update 06:00 – Rode Kruis gaat GGD verder ondersteunen bij vaccinatieprogramma

Het Rode Kruis gaat in nog tien regio’s ondersteuning bieden aan de GGD’en bij hun vaccinatieprogramma’s. Vanaf vrijdag zet het Rode Kruis EHBO’ers in in de regio’s Flevoland, Brabant Zuid-Oost, Groningen, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid, IJsselland en Zaanstreek-Waterland. Zij observeren mensen een kwartier na de vaccinatie en verlenen zo nodig EHBO.

Daarnaast levert het Rode Kruis in Zuid-Holland-Zuid ook een arts aan de vaccinatielocatie in Dordrecht. Deze arts is verantwoordelijk voor gezondheidschecks; houdt toezicht op de prikkers; en ondersteunt waar nodig de EHBO’ers. Hosts van het Rode Kruis ondersteunen ook in de regio Midden- en West-Brabant en Twente. Zij verwelkomen mensen die worden gevaccineerd en wijzen hen de juiste weg. In Twente helpen er altijd twee EHBO’ers in de wachtruimte en één bij de ingang. En in Hollands Midden gaan de vaccinaties van start; daar levert het Rode Kruis prikkers, hosts én EHBO’ers.

Update 05:08 – CNV: kwart thuiswerkers wordt gevraagd naar kantoor te komen

Bij meer dan een kwart (27 procent) van de mensen die thuis kunnen werken, vraagt de werkgever toch naar kantoor te komen. 43 procent gaat sowieso nog steeds (gedeeltelijk) naar kantoor. Dat blijkt volgens de CNV uit onderzoek onder ruim 1200 thuiswerkende leden.

“Terwijl we met man en macht het virus proberen te bestrijden en de Britse coronavariant als een dreiging op ons afkomt, gaat een groot deel van de thuiswerkers nog steeds vaak naar kantoor. Thuiswerken is echter een quick-win om het virus te verslaan”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. “We roepen iedereen op om hierin verantwoordelijkheid te nemen: werkgevers en werknemers. Werk echt zoveel mogelijk thuis.”

Bij bijna de helft van de ondervraagden valt het thuiswerken in deze donkere januarimaand zwaarder dan in de lente en zomer. “Veel werkenden zitten er inmiddels flink doorheen. Thuiswerken is een stuk prettiger als de lentezon je zolderkamer verlicht”, zegt Fortuin.

Ongeveer 45 procent heeft geen goede werkplek thuis en bijna 40 procent heeft fysieke klachten (schouder, nek, arm) sinds het thuiswerken. Meer dan de helft (54 procent) krijgt thuiswerkkosten niet vergoed, reden voor de CNV thuiswerkmiddelen en de -vergoeding tijdens cao-onderhandelingen aan de orde te stellen.

Thuiswerkers met schoolgaande kinderen en/of kinderen op de opvang hebben het extra zwaar. 60 procent heeft weinig tijd voor zichzelf. Een kwart geeft aan dat de werkgever geen rekening houdt met dat er jonge kinderen thuis zijn. Een op de zes moet extra verlofdagen opnemen om voor de kinderen te kunnen zorgen. “Het CNV pleit daarom voor een calamiteitenfonds bij het kabinet. Van hieruit worden extra vrije dagen gefinancierd om ouders door deze periode heen te helpen. Politiek zijn de geesten rijp. We hopen dat dit fonds zo snel mogelijk van kracht gaat”, stelt Fortuin.

Update 03:30 – Laatste dag van vaccinatie voor medewerkers acute zorg

Vrijdag wordt de laatste groep personeel in de acute zorg gevaccineerd tegen het coronavirus. De houdbaarheid van de voor hen gereserveerde vaccins van de farmaceuten Pfizer-BioNTech verloopt aan het einde van de dag. Het aantal ingeënte medewerkers staat volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) momenteel op 39.000, een stijging van vijfhonderd ten opzichte van een dag eerder.

Dat zijn zo’n 6000 personen meer dan aanvankelijk beraamd. Het ministerie van Volksgezondheid reserveerde 33.000 vaccins voor personeel in de acute Covid-zorg, waaronder ic-verpleegkundigen en ambulancepersoneel. Omdat ziekenhuizen zes in plaats van vijf doses uit één flacon haalden en bovendien zuinig omsprongen met de lading, pakte het aantal ingeënte personen een stuk hoger uit.

Afgelopen maandag werd de laatste lading vaccins vanuit het landelijk distributiepunt in Oss naar de ziekenhuizen verstuurd. Ontdooid vaccin is maximaal vijf dagen houdbaar en kan na vrijdag dus niet meer worden gebruikt.

Update 03:30 – Ook in rest van Nederland begint vaccinatie verpleeghuispersoneel

Verpleeghuismedewerkers worden al gevaccineerd in Veghel, Houten, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Assen, maar vanaf vrijdag kan dat ook in de rest van het land. Dan gaan de overige negentien vaccinatielocaties van start.

In de komende weken moeten zeker 200.000 zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen worden ingeënt. De animo is zo groot dat alle beschikbare tijden voor prikafspraken binnen een paar dagen waren volgeboekt, en voorlopig is er niet genoeg vaccin beschikbaar om nieuwe afspraken te maken. Ongeveer 65.000 verplegenden moeten enkele weken wachten.

Een van de negentien vaccinatielocaties die vrijdag beginnen, staat op een parkeerterrein bij Schiphol. In Arnhem worden de vaccinaties uitgevoerd op sportcentrum Papendal, de locatie in Enschede is op het terrein van de Universiteit Twente. In andere steden moeten de verpleegkundigen voor de prik naar een evenementencomplex, zoals het MECC in Maastricht, MartiniPlaza in Groningen, de IJsselhallen in Zwolle, WTC Expo in Leeuwarden, de Zeelandhallen in Goes en ECC in Leiden.

In Venlo is een vaccinatielocatie gebouwd op de voormalige Frederik Hendrikkazerne. In Breda is een vleugel van het Amphia Ziekenhuis beschikbaar gemaakt. De andere locaties zijn in Eindhoven, Apeldoorn, Dordrecht, Alkmaar, Lelystad, Huizen, Wijchen en Purmerend.

Update 0:01 – In coronajaar 2020 overleden 15.000 meer mensen dan verwacht

Vooral vanwege de uitbraak van het coronavirus stierven in 2020 ruim 15.000 meer mensen dan verwacht. Ook vorige week lag het aantal sterfgevallen hoger dan gebruikelijk. Dat meldt statistiekbureau CBS.

De onderzoekers hebben op basis van sterftecijfers in voorgaande jaren en demografische trends ingeschat hoeveel mensen waren overleden bij normale omstandigheden. Zo konden ze bepalen hoeveel meer sterfgevallen er vorig jaar waren dan te verwachten viel. Vooral tijdens de eerste golf van het coronavirus in het voorjaar stierven veel mensen. Maar ook tijdens de hittegolf in augustus en tijdens de tweede coronagolf die begon in het najaar was de sterfte buitengewoon hoog.

Vorige week overleden volgens een eerste schatting 4000 mensen, 650 meer dan normaal. Een week daarvoor lag het aantal sterfgevallen nog 800 hoger dan gebruikelijk.

Tijdens de tweede golf die nu gaande is, zijn tot dusver 8200 meer mensen komen te overlijden dan verwacht. Dit zijn vooral ouderen vanaf 80 jaar. Maar er zijn ook veel meer 65- tot 80-jarigen overleden dan normaal. De statistici krijgen pas later informatie over de doodsoorzaak en kunnen dan pas vaststellen hoeveel van deze mensen ook aan Covid-19 zijn overleden.

ANP/Redactie