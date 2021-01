Uitbraak Britse variant coronavirus in Fries woonzorgcentrum

In woonzorgcentrum ‘t Suyderhuys in Surhuisterveen in Friesland is de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. In ieder geval twee van de bewoners hebben de Britse mutatie opgelopen, blijkt uit een steekproef. De GGD gaat ervan uit dat 21 anderen de variant ook hebben.

Begin januari was er al sprake van een corona-uitbraak in ‘t Suyderhuys. In totaal zijn er nu 45 bewoners van het bejaardentehuis positief getest op het coronavirus, de Britse gevallen meegerekend. Daarvan wordt van 21 dus verwacht dat het om de Britse variant gaat, maar de virusmonsters moeten nog worden onderzocht op DNA-materiaal.

Veertig medewerkers

Bij meer dan veertig medewerkers van ’t Suyderhuys is ook het coronavirus vastgesteld. Het is vooralsnog niet duidelijk of daar mogelijk ook de Britse variant tussen zit.

ANP