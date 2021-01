Van demonstreren op Malieveld tot meepraten in de Kamer, dit verwachten de boeren in 2021

Van demonstreren op het Malieveld tot meepraten in Den Haag. Melkveehouder Janet Mensink uit het Overijsselse Westerhaar hoopt dat 2021 het jaar wordt van de doorbraak van de BoerBurgerBeweging tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Zelf is ze kandidaat-Kamerlid voor de vorig jaar opgerichte partij en ze hoopt hoge ogen te gooien tijdens de landelijke verkiezingen op 17 maart. Het doel: de boeren een grotere stem geven in Den Haag. Mensink, die samen met haar man Ernst-Jan een melkveebedrijf runt, vindt dat er iets moet veranderen in de politiek: “Het lijkt er in Den Haag soms op dat Nederland ophoudt buiten de randstad, maar dat is niet zo. Het grootste deel van ons land woont daar namelijk buiten. Mensen op het platteland, onder wie dus veel boeren, voelen zich niet gehoord. Voor die mensen is er nu de BoerBurgerBeweging.”

Het wordt boeren lastig gemaakt

“Zelf weten we als geen ander hoe lastig het de boeren wordt gemaakt in Nederland,” vervolgt Mensing. “Eén van de dingen waar ik, en ook veel andere boeren op het platteland, me vooral zorgen over maak is dat er in Den Haag steeds gesproken blijft worden over duurzame nieuwbouw en de bouw van zonneparken. Waar willen ze die hebben? Juist, in de landelijke gebieden waar de boeren zitten. Boeren maken zich zorgen dat ze worden uitgekocht.”

Mensink verwacht dat de boeren ook in 2021 nog genoeg aandacht zullen opeisen. “De stikstofwet is onlangs goedgekeurd in de Tweede Kamer, hij is nog niet door de Eerste Kamer. Duizenden boeren zullen de dupe worden van deze wet. En heel snel al, halverwege januari, gaan verschillende actiegroepen om tafel met het Centraal Bureau Levensmiddelen over de prijzen in de supermarkten. Die stellen steeds scherpere duurzaamheidseisen en de boeren draaien voor de kosten op,” aldus Mensink.

Steun vanuit achterban

De partij kan rekening op de steun van actiegroep Agractie van Ingrid de Sain. Ingrid stelt dat 2021 een heel belangrijk jaar gaat worden en sluit bovendien nieuwe boerenacties zeker niet uit. De Sain: “Laten we hopen dat 2021 eindelijk goed beleid gaat krijgen. Aankomend jaar gaat een belangrijk jaar worden voor de Nederlandse boer. Als er niets verandert kunnen er best nieuwe acties komen. We moeten alleen wel creatief zijn, demonstreren met de goodwill van de burger.”