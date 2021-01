Boeren met verlichte trekkers langs verpleeghuizen voor eenzame ouderen

Een groepje boeren is zaterdag met versierde trekkers in de streek Eemland (provincie Utrecht) langs verpleeghuizen gereden. Volgens een van de deelnemers wilden de boeren een lichtpuntje zijn voor eenzame ouderen, die ook een verrassingspakket aangeboden kregen.

In diverse andere provincies deden boeren dit al eerder. “Er is een groep ouderen die nu erg eenzaam is. Vaak in een verpleeghuis. Misschien in quarantaine, soms omdat ze niemand meer hebben. Vanavond zullen we in Eemland in een optocht met versierde trekkers vijf verpleeghuizen bezoeken en een verassingspakket aanbieden”, aldus Jos Tolboom, een van de boeren die meereed.

In totaal zouden meer dan honderd trekkers hebben meegereden. Op social media komen diverse foto’s en video’s voorbij van de tocht van de versierde trekkers langs de verpleeghuizen.

