Boeren bezorgen met verlichte trekkers 'troostpakketten' in Noord-Holland

Het was een ware lichtjestocht: ruim 200 trekkers, versierd met kerstverlichting, reden zaterdag door de provincie Noord-Holland om voedselpakketten af te leveren bij mensen die een moeilijk jaar achter de rug hebben.

De boeren in Noord-Holland bezorgen in totaal zo’n twintig pakketten. “Die pakketten zijn voor personen waarbij het dit jaar niet heeft meegezeten”, vertelt Ad Baltus, een van de initiatiefnemers.

Tegenslagen

Dat zijn onder andere twee horecaondernemers, iemand die net niet voor de steunmaatregelen in aanmerking komt en een gezin waarbij een meisje een spierziekte heeft. “Dus mensen waarbij het tegenzit, in de breedste zin van het woord.”

De ruim twintig dozen zijn vooral gevuld met eten. “Er zitten groenten in, fruit, kaas snoepjes en een knuffelbeest. De gigantische doos is amper te tillen in je eentje”, aldus Baltus. Alles wat in de dozen zit is gesponsord door agrariërs en Campina heeft de knuffel, chocolademelk en slagroom gesponsord.”

‘Hart onder de riem’

De ruimhartige actie van de boeren is bedoeld om de mensen die het echt nodig hebben een hart onder de riem te steken rondom de kerstperiode. Honderden boeren deden mee aan de actie. Ze brachten pakketten in onder meer Alkmaar, Heerhugowaard, Schagen en de Beemster. Het nobele feestje van de boeren trok veel bekijks.

En de coronamaatregelen? De gemeente heeft de boeren toestemming verleend en ze kregen assistentie van de politie. Uiteindelijk kwam het verkeer door de actie van de boeren op verschillende plekken vast te staan. Daardoor is besloten om de optocht in te korten.

Foto: Boer Bewust