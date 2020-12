Protesterende boeren gaan langs bij Jumbo-directeur Frits van Eerd

Een groep van ongeveer tien boeren is maandagochtend naar het Brabantse Heeswijk-Dinther gegaan om te praten met Jumbo-directeur Frits van Eerd. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door Omroep Brabant.

“Het was een gemoedelijk gesprek en volgens de familie Van Eerd zijn de boeren ook alweer vertrokken”, aldus een politiewoordvoerder. Maandagochtend vroeg waren er ook al boze boeren naar een distributiecentrum van Jumbo in Veghel getrokken. In die Brabantse plaats is ook het hoofdkantoor van de supermarktketen gevestigd.

‘Volledig netjes aangekleed’

Ze stonden daar echter voor een dichte deur, waarop een deel van de actievoerders naar het huis van de Jumbo-baas gingen, zeggen de boeren tegen Omroep Brabant. “Ik vroeg door de intercom of we Frits konden spreken. Ze was verrast, omdat we er al zo vroeg bij waren”, vertelt een van de boeren tegen de regionale omroep.

De echtgenote riep vervolgens haar man. “Het duurde, het duurde, het duurde”, aldus de boer. “Maar na een tijdje kwamen we erachter waarom hij op zich had laten wachten. Hij had zich volledig netjes aangekleed, dat had ik niet verwacht.”

De demonstranten hebben ongeveer een kwartier met Van Eerd gesproken. “Dat siert hem. Het was een goed gesprek”, vindt de boer. Hij hoopt dat de Jumbo-baas met een toezegging komt voor een “beter verdienmodel” voor de agrarische sector. “En anders dat we op korte termijn duidelijkheid krijgen.”

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: SQ Vision