Boeren zijn maandagochtend vroeg begonnen met een nieuwe actie bij een distributiecentrum van een supermarkt. Met zeker tientallen trekkers blokkeren ze deze keer de in- en uitgang van het distributiecentrum van Jumbo in Breda.

De boeren verzamelden zich even voor 4.00 uur bij het pand aan de IABC in de Brabantse stad. Een van de demonstrerende boeren zegt tegen Omroep Brabant dat ze met honderden naar Breda zijn gekomen. De boeren zeggen dat ze alleen vrachtwagens tegenhouden en dat personenauto’s er gewoon langs kunnen.

Rond dezelfde tijd doken er ook boze boeren op bij het Jumbo-distributiecentrum in Veghel. In de Brabantse plaats staat ook het hoofdkantoor van de supermarktketen. Een correspondent ter plaatse meldt dat de actievoerders na overleg met de politie het bedrijventerrein weer hebben verlaten. Een van de trekkers bleef met pech achter.

Weekend vol blokkades

Afgelopen weekend werden er op meerdere plekken in het land ook al blokkadeacties gehouden. Onder andere een bevoorradingscentrum van Jumbo in het Overijsselse Raalte en een distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam werden door boeren versperd. Ze vinden dat de supermarkten te weinig voor hun producten betalen.

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) liet daarop weten de boeren af te raden om actie te voeren bij leden van branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), zoals Jumbo. “FDF wil niet dat demonstranten persoonlijk het risico lopen om door CBL of haar leden te worden aangesproken tot vergoeding van eventuele schade”, stond in een verklaring.

Supermarkten zijn boos

Het CBL laat weten dat blokkades van distributiecentra onacceptabel zijn. “Met de kerstdrukte en het coronavirus is het compleet onacceptabel”, aldus een woordvoerder van de branchevereniging van supermarkten. “Lege winkelschappen zorgen ervoor dat mensen op een ander moment terug moeten komen. Dat zorgt voor extra drukte en lange wachttijden in de supermarkt.”

Woordvoerders van boerenactiegroepen FDF en Agractie wisten maandagochtend niets af van de nieuwe blokkade bij Jumbo in Breda.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: SQ Vision