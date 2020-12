Het boerenprotest bij distributiecentra van supermarkten leidt bij diverse supermarkten inmiddels tot problemen. Consumenten krijgen berichten dat hun boodschappen niet bezorgd kunnen worden en op Twitter klaagt men over lege schappen.

De boeren bezetten zaterdag onder meer een distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Ze blokkeerden de weg hier met zo’n zeventig trekkers. Verder wordt er vandaag onder meer in Oosterhout, Geldermalsen en Tilburg geprotesteerd.

In gesprek

Albert Heijn laat in een reactie weten dat ze de actievoerende boeren hebben aangegeven het gesprek aan te gaan. “Onze inzet is om dit gesprek nog voor de kerstdagen te laten plaatsvinden.” Volgens Albert Heijn hebben de boeren toegezegd de acties bij Albert Heijn-locaties te beëindigen.

Burgemeester van Zwolle Peter Snijders is in gesprek gegaan met de boeren. “We hebben begrip voor het standpunt van de boeren, maar willen dat de blokkade bij het distributiecentrum stopt,” laat hij weten via Twitter.

Inmiddels is duidelijk dat de boeren om 18.00 uur het distributiecentrum in Zwolle moeten verlaten. De gemeente heeft de boeren herhaaldelijk gevraagd om afstand te houden tijdens hun actie. Naast de Albert Heijn ondervinden Lidl en Jumbo ook hinder van de protesen.

Bedankt hè boeren. Mijn boodschappen worden niet bezorgd. Kan ik morgen naar de supermarkt. Misschien hebben jullie het door al het protesteren gemist, maar er is een Coronapandemie. We moeten zoveel mogelijk binnenblijven. #boerenprotest — The Queen (@whatever0720) December 12, 2020