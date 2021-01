Bennie Jolink niet blij met bezoek pissige boeren van Farmers Defence Force

Een onverwachts huisbezoek van vier boeren van Farmers Defence Force is niet goed gevallen bij zanger Bennie Jolink van de Achterhoekse rockgroep Normaal. De boeren gingen eerder deze week bij de zanger langs om verhaal te halen over uitspraken van hem in het Eindhovens Dagblad. Volgens de boeren zijn de bedoelingen goed, maar Jolink ervaart de actie als intimiderend. Zo laat hij weten in een bericht op Facebook.

Eerder ging dezelfde club boeren onaangekondigd ‘op bezoek’ bij D66-politicus Rob Jetten. Ze brachten hem een fruitmand, omdat Jetten op dat moment corona had. Ook de politicus zegt achteraf het intimiderend te vinden dat de boeren zomaar voor zijn huis stonden. Bennie Jolink was dinsdag zelf niet thuis. Familieleden deden de deur open.

Jolink is de grondlegger van de ‘boerenrock’ in Nederland en wordt vaak gezien als spreekbuis van de boeren. Juist daarom zijn de boeren zo pissig over zijn uitspraken. Jolink zegt onder meer “niet blij te zijn met de weg die Farmers Defence Force is ingeslagen”. “Dat ze rondrijden met doodskisten met de namen van Jesse Klaver en Rob Jetten erop, daar ben ik een rabiate tegenstander van,” zegt hij. Ook adviseert hij de boeren om “zelf met een plan te komen om de stikstofuitstoot te verminderen.”

‘In gesprek ging met Jolink’

“Je verwacht niet zoiets van iemand die groot is geworden op het boerenlandschap,” zegt boer Thijs Wieggers in een reactie tegen Hart van Nederland. Wieggers is een van de vier boeren die dinsdag bij Jolink voor de deur stonden. “We zijn juist met een plan gekomen, maar de overheid doet daar gewoon niets mee. Stel vragen in plaats van te oordelen,” adviseert hij de zanger.

Het doel van de boeren was volgens Wieggers om met Jolink in gesprek te gaan. Het viertal wilde hem samen met hun kinderen, die groot fan zijn, in eerste instantie een hart onder de riem steken in tijden van corona en meegebracht eten aanbieden. Ook wilden ze de zanger vragen om in gesprek te gaan met een woordvoerder van FDF. De boer vindt het ‘zwaar overdreven’ om hun actie als intimidatie te zien. “We zijn gewoon boerenjongens op klompen,” zegt hij.

Familie vond het intimiderend

Jolink schrijft op Facebook wel te weten dat de boeren het niet als intimidatie bedoelden, “maar mijn familie vond het wel intimiderend,” vervolgt de Achterhoeker. “Een paar grote John Deeres op ons zandpad, waar haast nooit iemand komt.” Ook laat de zanger weten aan de kant van de boeren te staan. “Ik wil best discussiëren over dit onderwerp, wat echt een groot en ingewikkeld probleem is. Maar dan wel mét gezagsdragers en niet met boeren, want ik sta achter de boeren.”

