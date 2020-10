Boeren over bezoekje aan Rob Jetten: 'Wij denken niet na over intimidatie'

Een ‘ludiek idee’ in een groepsapp leidde er uiteindelijk toe dat vijf boeren dinsdagavond op de stoep stonden bij D66-fractievoorzitter Rob Jetten. “Als dat bij ons opkomt, doen we dat gewoon.”

Rob Jetten is positief getest op corona en zit in thuisquarantaine. Het nieuws ging al snel rond in een appgroep met zo’n tweehonderd boeren, waar ook Thijs Wieggers en Rutger van Lier inzitten. Het idee om hem een ‘fruitmandje’ te bezorgen, is snel geopperd.

Uiteindelijk gaan vijf boeren – leden van Farmers Defence Force – dinsdagavond spontaan bij de politicus langs. Wieggers: “Als dat bij ons opkomt, doen we dat gewoon.” De boer vertelt aan Hart van Nederland dat Jetten positief reageerde op het bezoek. En vriendelijk, ook dat. “We zijn op afstand gebleven en hebben gevraagd hoe het met hem ging. Hij had milde klachten.”

Lees ook: Rob Jetten niet blij met spontaan huisbezoek Farmers Defence Force: ‘Vreemd en onaangenaam’

Onprettig gevoel

Woensdag schrijft Jetten op Facebook dat hij de sfeer tijdens het bezoek allerminst dreigend vond, maar dat hem achteraf een onprettig gevoel bekroop. Omdat het onaangekondigd was én raakte aan de privésfeer. Hij waardeert het gebaar van de boeren, “maar ik concludeer toch ook: hier is een grens overschreden.”

Wieggers noemt de reactie van Jetten “overdreven”. Of het onaangekondigde bezoek intimiderend kan zijn geweest voor Jetten? “Wij denken niet na over intimidatie en dat was ook zeker niet de gedachte hierachter.” Wel zat er een subtiele politieke boodschap achter het bezoek: “We zijn langsgegaan met regionale, onbewerkte producten die goed zijn voor de Nederlander.”

In de mand zaten onder meer melk, rundvlees en varkensvlees. Of Jetten daar veel aan heeft, valt te bezien. Jetten heeft in interviews al vaker aangegeven dat hij het grootste deel van de tijd vegetarisch eet.

Lees ook: D66-fractievoorzitter Rob Jetten positief getest op coronavirus: ‘Ontzettend balen’

Ook harder tegenover elkaar gestaan

“Ik snap de kanttekening wel hoor”, zegt collega-boer Van Lier. “Achteraf denk je na en kun je je alsnog ongemakkelijk voelen, ook als iets gezellig en goedbedoeld is. Maar de actie ging niet te ver, en dat vond Rob Jetten op dat moment ook niet. Je kunt het ook zo bekijken: we hebben in het verleden weleens wat harder tegenover elkaar gestaan, maar super dat het ook op deze manier kan.”

Beide boeren stellen dat het op het platteland de normaalste zaak van de wereld is om op de bonnefooi bij iemand langs te gaan. Van Lier: “Ik loop bij iedereen achterom, trek een deur open en roep heel hard ‘Hallo!’ Dan hoor ik ergens uit huis een antwoord en verwacht men dat ik gewoon naar binnen loop.”

Vaker doen

Over de oproep van Jetten om in het vervolg te praten in Den Haag kan Van Lier kort zijn: “Als wij naar Den Haag gaan, komen we echt niet binnen hoor. Ik vond dit juist leuk en positief. Ik zou bijna zeggen: moeten we vaker doen.”

Beeld: Farmers Defence Force