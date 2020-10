Rob Jetten niet blij met spontaan huisbezoek Farmers Defence Force: 'Vreemd en onaangenaam'

D66-voorman Rob Jetten is positief getest op corona en zit om die reden in thuisquarantaine. Voor vijf leden van boerenactiegroep Farmers Defence Force reden om de politicus een gezond voedselpakket te brengen. Die actie schoot bij Rob Jetten in het verkeerde keelgat.

Jetten schrijft op Facebook dat hij graag het gesprek aangaat. Maar: “Er is één plek waar dat niet hoort: thuis. En zeker niet ’s avonds in het donker onaangekondigd aan mijn voordeur”, aldus Jetten. “Het voelt ook vreemd en onaangenaam dat FDF weet waar ik woon. En daar foto’s en video’s van verspreidt.”

Verschillende visies

Farmers Defence Force en de partij van Jetten verschillen nogal van mening, stelt de D66-fractievoorzitter. Hij schrijft dat hij met zijn auto in het verleden is klemgereden en met stickers is beplakt. En dat hij net als GroenLinks-collega Jesse Klaver zijn naam zag prijken op een doodskist. “Na dat soort ervaringen is het wellicht voor te stellen dat ik toch even vreemd opkeek toen ik gisteravond de deur open deed en het FDF-logo op de jasjes zag.”

Jetten stelt daarnaast dat hij een leven heeft buiten de politiek en dat zijn huis een plek is waar hij niet door mensen ongevraagd wil worden gefilmd, hoe goedbedoeld de intentie daarachter ook is. “Ik hecht waarde aan mijn privéleven. Aan een plek waar ik naast de politicus Rob ook gewoon partner, vriend, broer en buurman ben.”

Ongewenst huisbezoek

“Nogmaals, ik waardeer het gebaar van deze vijf boeren. Maar ik concludeer toch ook: hier is een grens overschreden”, besluit Jetten. Wat hem betreft was het de laatste keer dat hij thuis een actiegroep op bezoek kreeg. “Ongewenste huisbezoeken behoren niet tot de onderdelen die een politicus tot zijn werk mag rekenen.”

Een woordvoerder van Farmers Defence Force zegt tegen Hart van Nederland dat het echt om een spontane actie gaat, die niet van tevoren is overlegd met het bestuur van de actiegroep. “De boeren wilden Jetten een hart onder de riem steken en hem op een andere manier laten zien wie zij zijn.”