BBQ-restaurant in Eindhoven wordt gesteund door andere ondernemers: 'Supergoed dat ze open zijn gegaan'

Zondagavond opende BBQ-restaurant De Kiet aan de Edisonstraat in Eindhoven ondanks de harde lockdown de deuren. Via de Facebookpagina van het restaurant werden klanten opgeroepen om fysiek langs te komen. De politie en gemeente hebben kort daarna de zaak gesloten. Ondanks het overtreden van de coronaregels, geven andere ondernemers de eigenaren groot gelijk.

“Ik ken de jongens van het restaurant en ik begrijp ze wel. Het zijn nu ook echt moeilijke tijden. Ik zit zelf ook op het randje en heb een kind thuis te voeden”, vertelt eigenaar Fatih Keskin van Pidem Restaurant tegen Hart van Nederland.

Ook bij Tim Oortman van restaurant Valli’s Corner staat hem het water tot aan aan de lippen en jeukt het om dezelfde actie te ondernemen. “Ik krijg dagelijks telefoontjes van vaste klanten met de vraag of we al open zijn”. Oortman geeft de eigenaren van het restaurant De Kiet gelijk, maar durft zelf niet zoals de eigenaren zelf ook de stoute schoenen aan te trekken. Wel heeft hij op het punt gestaan zijn deuren te openen.

Alle ondernemers open?

“Ik vind het super goed dat ze open zijn gegaan. Dat zijn échte ondernemers”, beaamd Joan Roos van Tattoosalon Joan. Roos wil graag in actie komen, maar durft dat zeker niet alleen. “Ik wil met z’n allen opengaan maar niet in mijn eentje. Straks kost het mijn vergunning of een flinke boete”, vertelt ze.

‘Heel de straat naar de klote’

Ondernemers noemen de situatie uitzichtloos en vrezen dat de straat die op dit moment vol staat met ondernemingen niet lang meer zal voortbestaan. “Heel de straat gaat zo naar de klote”, aldus de tattooshopeigenaresse.

De eigenaren van BBQ-restaurant De Kiet willen zelf niet reageren. Het is nog onduidelijk of het restaurant voorlopig dicht blijft of nog eens het heft in eigen handen zal nemen. Wel weten ze wat de consequentie van nogmaals openen zal zijn. “Als het restaurant nogmaals de coronaregels overtreedt, wordt de zaak voor onbepaalde tijd gesloten”, aldus de gemeente Eindhoven.