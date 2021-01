Aziatische restaurants maken zich zorgen om vertrokken koks: 'Chinezen komen voorlopig niet meer terug'

De Aziatische horeca zit met de handen in het haar. Niet zozeer de verplichte horecasluiting is voor hen het probleem, maar juist het moment dat zij de deuren weer mogen openen is reden tot zorg. Veel koks hebben de Nederlandse restaurants namelijk verlaten en zijn naar hun vaderland vertrokken uit angst voor de oplopende besmettingen in Europa.

Hoewel de restaurants al enige tijd gesloten zijn, loopt de afhaalfunctie bij veel zaken goed en is het zelfs druk. Volgens ondernemer Harmen de Glint, die meerdere Aziatische restaurants bezit, is het nu al aanpoten om mensen te voorzien van een maaltijd. Achter het doorgeefluik staan op dit moment namelijk al minder koks. Een groot deel van zijn chefs zijn vertrokken naar hun vaderland.

No-go-zone

“China is veilig op dit moment en heeft alles onder controle. Het land ziet Europa als een puinhoop, een no-go-zone”, vertelt De Glint. Van zijn vertrokken koks hoort hij dat zij onder druk van familie zijn teruggefloten door hun ouders. “Ouders bepalen wat hun kinderen moeten doen, ook op latere leeftijd.”

De Glint verwacht dan ook voor grote problemen te staan zodra zijn restaurants de deuren weer mogen openen voor gasten. “De chinezen komen voorlopig niet meer terug. Ik zie hier geen oplossing voor. Hoe gaan we straks koken als we weer opveren?”, verzucht hij.

Geen koks

Directeur van de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO), Liping Li, ziet al langer problemen ontstaan voor de Aziatische horeca in Nederland. Volgens haar is naar schatting twintig procent van de koks vertrokken. “Dit is al maanden gaande. Waar koks in de eerste en tweede lockdown weg zijn gegaan, durven ook nieuwe koks niet meer naar Nederland te komen”, vertelt ze. Ze vreest zelfs dat sommige koks helemaal niet meer terug zullen komen.

“Als er straks gasten komen, hebben we geen koks. Op dit moment bemiddelen we de zaken die koks te kort komen en plaatsen we koks van andere restaurants naar plekken waar er handen tekort komen.” De situatie voor ondernemers blijft nog onzeker. Wel bemiddeld de vereniging VCHO in de overplaatsing van koks in restaurants en afhaallocaties waar er handen tekort komen.