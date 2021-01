Koninklijke Horeca Nederland verwacht in april weer volle tafels: 'Hopen dat Nederland de branche meer waardeert'

Vanaf april moet het weer bruisen in de restaurants en cafés. Tenminste, daar hoopt Koninklijke Horeca Nederland op. Maar sommige ondernemers zijn zo hard getroffen door de maandenlange sluiting, dat zij die eindstreep van de crisis niet denken te gaan halen.

“Er moet op dit moment ergens een stip aan de horizon zijn, we kunnen hem alleen nog niet helemaal plaatsen”, vertelt Alco van Berkel aan Hart van Nederland. Hij is eigenaar van drie restaurants in Delden en Ruurlo en hoopt dat 2021 het jaar van de vooruitgang wordt. Hij durft alleen nog niet veel hoop te hebben. De horecaman voelt de gevolgen van de coronacrisis, maar is vastbesloten: “Ik ga de deuren van mijn zaken openen. Eerst was mijn plan dit te doen op 17 januari, maar ik doe het nu op 19 januari, de laatste dag van de lockdown. Het moet gewoon. Wat we nodig hebben is cashflow en liquiditeit, anders hebben we een probleem.”

April maand van de horeca

Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, verwacht dat april de maand van de horeca wordt. “Als alles goed gaat met vaccineren, kan de horeca dan weer volle bak draaien.” KHN maakt zich wel grote zorgen over de branche, in het bijzonder de startende ondernemers. “Er zijn 4000 ondernemers die in januari 2020 zijn gestart. Die hebben toen geen omzet gedraaid en krijgen nu dus ook geen steun. Ze moeten namelijk de omzet van vorig jaar kunnen tonen.”

Dat herkent Van Berkel maar al te goed. De ondernemer heeft op dit moment dus drie zaken waarvan hij ‘De Zwaan’ in september 2019 als laatste heeft gekocht. “We hebben in de maanden november en december de boel verbouwd en toen kwam er dus nog geen cent binnen. Dat is nu een groot probleem want de TVL-regeling en de NOW-regeling worden getoetst op dezelfde periode van vorig jaar. We pissen dus enorm naast de pot. Ik moet de boel nu met eigen geld overeind zien te houden.”

Niet bang voor leegloop

Van Berkel is zeker niet de enige horecaondernemer die de wanhoop nabij is. “Ik heb een bericht op Facebook geplaatst waarin staat dat ik weer open ga in januari. Je wilt niet weten hoeveel reacties ik heb gekregen van andere ondernemers. Allemaal mensen die in de problemen zitten. Het toekomstperspectief is erg onzeker voor iedereen. Op de korte termijn spelen liquiditeitsproblemen. Op de middellange termijn is de vraag of we voldoende personeel terug krijgen. En op de lange termijn is de vraag of we mensen nog wel enthousiast kunnen krijgen voor de horeca. Ik kan me namelijk goed voorstellen dat ouders tegen hun kind zeggen: kies maar voor een andere opleiding, de horeca is veel te onzeker.”

Robèr Willemsen denkt dat het met het personeel wel goedkomt. “Ik ben niet bang voor leegloop en verwacht dat het horecapersoneel van nu echt het vak waardeert en dat wil blijven uitoefenen.” De horecaman is positief het nieuwe jaar in gegaan: “Ik hoop dat Nederland de horeca omarmt in dit jaar en dat iedereen de branche nog meer is gaan waarderen.”

