Duizenden mensen ruiken en proeven niets meer door corona: 'Ik voel me gehandicapt'

Verlies van geur en smaak. Het is misschien wel één van de meest onderschatte symptomen bij een besmetting met het coronavirus en kan nog lang blijven doorzeuren. Bij veel patiënten blijft geur- en smaakverlies zelfs maanden weg. Voor sommigen met grote gevolgen.

Het kan zijn dat je geur- en smaakvermogen volledig wegvalt tijdens een coronabesmetting. Dan ruik en proef je de eerste dag(en) even niets. Na een aantal dagen komt dit deels weer terug, maar ontvang je geuren en smaken niet naar behoren. Hierdoor kun je smaken en geuren anders gaan beleven, als een soort geurhallucinatie.

Een van de mensen die hier last van heeft is Michiel Deenink. Hij is chef-kok in Amsterdam en heeft er drie restaurants. Sinds februari proeft bijna niks meer. “Zoet, zuur en erg zout proef ik alleen. Maar aroma’s komen niet binnen”, vertelt de chefkok. “Ik voel me gehandicapt, als een voetballer zonder been.”

Klachten

Deenink is lang niet de enige zonder reuk en smaak. Alleen al in een Facebookgroep speciaal voor ex-coronapatiënten met reuk- en geurproblemen zitten bijna vierduizend leden. Kirsten Jaarsma, voorzitter van Reuksmaakstoornis.nl, zegt dat de problemen erger zijn dan ze klinken. “We moeten het niet onderschatten, want mensen kunnen er psychische klachten van krijgen.” Ook kan het verlies van reuk gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld bij brand of een gaslek. Jaarsma kan zelf al acht jaar niet goed ruiken en proeven door een val in 2012. Sindsdien zet ze zich in voor mensen die leiden aan een reuk-of smaakstoornis.

Ook komt het voor dat mensen juist dingen ruiken die er niet zijn. Dat wordt ook wel de coronageur genoemd, volgens Jaarsma. KNO-artsen weten niet of mensen hier ooit nog vanaf komen, maar adviseren reuktraining. “Dat is het ruiken van vier geuren op een dag”, zegt KNO-arts Dick Kooper van het Reinier de Graaf Gasthuis. “Voor en na het slapen gaan. Doe dit in ieder geval vier maanden. Dan zal het al verschil moeten geven.”

Smaakcentrum

Chefkok Deenink is met zijn problemen doorverwezen naar een KNO-arts, maar kan nog niet gelijk worden geholpen. Hij moet twee jaar wachten tot er een plek vrijkomt bij het smaakcentrum. Tot die tijd moet hij leren leven met zijn handicap en hopen dat zijn reuk en geur net zo plots weer terugkomen als ze zijn weggegaan.