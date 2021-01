Een bizar voorval in een delicatessenwinkel in Eindhoven. Twee agenten zijn daar vrijdag mishandeld door het winkelpersoneel, dat geen mondkapje droeg. Ze kwamen naar de winkel om boa’s van de gemeente assisteren. Omdat de eigenaar van de winkel aan de Kleine Berg weigerde om mee te werken, werd hij aangehouden.

Hij verzette zich volgens de politie daarbij hevig. Een 59-jarige medewerker probeerde de aanhouding te voorkomen en nam een van de agenten in een stevige wurggreep. De politieman liep daarbij een spierkneuzing op in zijn nek. Een andere agent werd door dezelfde medewerker hard geschopt tegen haar been.

Poging doodslag en mishandeling

Ook een derde, 47-jarige, medewerkster van de winkel verleende geen medewerking aan de controle van haar identiteit. Uiteindelijk wisten de agenten en de handhavers de mannen en de vrouw onder controle te krijgen en aan te houden. Een vierde winkelmedewerker wordt alleen bekeurd voor het niet naleven van de mondkapjesplicht. Hij hield zich tijdens het incident afzijdig.

De medewerkster en de eigenaar van de winkel werden later op de avond na verhoor weer vrijgelaten. Twee politiemensen deden aangifte van poging doodslag en mishandeling tegen de 59-jarige medewerker. Hij zit nog vast.

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven is zeer verontwaardigd over de toedracht van dit incident. “Dit is te gek voor woorden, een grens is overschreden.”

ANP/Redactie