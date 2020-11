Zwaarbewapende politieagenten op Utrecht Centraal, twee mensen opgepakt

Het treinverkeer rond station Utrecht Centraal is dinsdagavond stilgelegd door inzet van de politie. Ooggetuigen melden op social media dat er een grote politiemacht op de been is. Iemand zou in een trein geschreeuwd hebben en mogelijk zelfs bewapend zijn. Twee personen zijn opgepakt.

Op foto’s op sociale media waren dinsdagavond zwaarbewapende politiemensen te zien en het station was afgezet. Het station werd ontruimd, reizigers moesten buiten wachten. Wat de exacte reden van de inzet van de politie was, is nog niet duidelijk.

Verdachte situatie

De politie Utrecht meldt op Twitter dat er “een verdachte situatie” was op het centraal station. Daardoor is het station ontruimd. De politie zocht in de trein naar een verdachte persoon.

De treinen van en naar Utrecht Centraal rijden niet vanwege die inzet van de politie, meldt de NS. De NS hoopt dat snel alles weer kan worden vrijgegeven.

Aanhoudingen

Inmiddels is de rust wedergekeerd op Utrecht Centraal. De politie meldt dat er twee verdachten zijn aangehouden, hun betrokkenheid wordt onderzocht. Er zijn geen explosieven gevonden op of bij het station, blijkt uit onderzoek. Het onderzoek van de politie blijft doorlopen.

Reizigers mogen het station weer in, maar ProRail meldt dat het nog wel even kan duren totdat het treinverkeer weer in zijn geheel hervat is.