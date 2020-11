Nederlandse Annemiek in Wenen: 'Alles wordt goed bewaakt, er hangt een gespannen sfeertje'

Een dag na de aanslag in Wenen, waarbij vier mensen om het leven kwamen, is de sfeer gespannen in de Oostenrijkse hoofdstad. De Nederlandse Annemiek Michielse woont sinds 2014 in Wenen, op ongeveer tien minuten lopen van de plek waar het maandagavond gebeurde. Ze is erg onder de indruk van de terreurdaad.

“Ik was gisterenavond net thuisgekomen, toen het gebeurde. Mensen waren aan het wegrennen, overal was politie en helikopters. Dan komt het wel heel dichtbij. Dat moet je laten bezinken, het is heel onwerkelijk”, zegt de Nederlandse, die een reisbureau heeft in Wenen. Annemiek krijgt vrijwel meteen allemaal telefoontjes en berichtjes van mensen die willen weten hoe het met haar gaat.

Lees ook: Annemiek ziet klopjacht op aanslagplegers in Wenen: ‘Heftig, er is paniek’

Veel politie in de stad

Dinsdagmorgen gaat Annemiek de straat op om te kijken hoe de sfeer is, een dag na de aanslag. In de metro is meteen al duidelijk dat er iets heftigs is gebeurd. “Er staat heel veel politie overal”, signaleert ze.

In het centrum van de stad zijn veel journalisten te vinden. “Er zijn winkels open, mensen gaan boodschappen doen. De postbode doet gewoon zijn werk.” Wel is de wijk waar de aanslag plaatsvond afgesloten. “Alles wordt goed bewaakt, er hangt een gespannen sfeertje.”

Mensen blijven thuis

Veel mensen blijven volgens Annemiek thuis. “Het sociale leven is minimaal. Maar dat heeft er ook mee te maken dat gisteren de lockdown is ingegaan.”

Bij de Stephansdom, de toeristische attractie van Wenen, is veel bewaking. “De kerk is wel geopend. Af en toe zie ik een politieagent naar binnen gaan”, vertelt Annemiek. Bij de Graben, een van de bekendste straten van de stad, is het rustig. “Normaal gesproken is het hier heel erg druk. Veel mensen hebben elkaar hier nog even ontmoet gisteren, voordat de lockdown inging.”

Onveilig gevoel

Annemiek noemt de aanslag een ‘enorme schok’ voor Wenen; de mooie stad waar eigenlijk nooit iets gebeurt. “Je voelt echt de spanning.” Op de terugreis van haar ronde door het centrum vertelt Annemiek dat het ‘best wel raar is om hier rond te lopen’.

“Het idee dat hier nog ergens terroristen kunnen rondlopen geeft natuurlijk een heel onveilig gevoel. Maar ik vertrouw de gemeente Wenen dat ze er alles aan doen om de bewoners een veilig gevoel te geven.”

“Hoe meer nieuws je leest, hoe dichterbij het komt. Ik heb vannacht ook niet zo heel goed geslapen moet ik eerlijk zeggen. Ik kon het heel moeilijk loslaten.”

Nog veertien gewonden

De Oostenrijkse regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd vanwege de aanslag. Ook is dinsdag om 12.00 uur een minuut stilte gehouden. Naast de vier dodelijke slachtoffers liggen er nog veertien mensen gewond in het ziekenhuis, zegt bondskanselier Sebastian Kurz.”Dit was duidelijk een jihadistische aanval. Wij zullen onze democratie blijven beschermen en de daders opjagen.”

De 20-jarige aanslagpleger, een IS-aanhanger, schoot maandagavond op meerdere mensen in het centrum van Wenen. Hij werd later zelf doodgeschoten door de politie. Hij bleek eerder veroordeeld te zijn geweest voor betrokkenheid bij een terroristische organisatie.

Vermoed wordt dat er meer mensen bij de aanslag betrokken zijn. Op zo’n 85 kilometer van Wenen, in St. Pölten, zijn dinsdagmorgen nog twee mensen gearresteerd in verband met de aanslag.