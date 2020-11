Annemiek ziet klopjacht op terreurdaders in Wenen: 'Heftig, er is paniek'

De politie van Wenen maakt maandagavond laat nog steeds jacht op één of meerdere daders van een terreuraanslag in de binnenstad. Er zijn meerdere doden en gewonden. De Nederlandse Annemiek ziet vanuit haar huis de politiewagens en hulpdiensten voorbij razen. “Heel veel mensen zijn gevlucht.”

Annemiek Michielse woont al zes jaar in de Oostenrijkse hoofdstad. Ze werkt er op een Nederlandstalige school en ze begeleidt Nederlanders tijdens hun vakantie in Wenen. Toen er in het centrum van de stad maandagavond chaos ontstond, kwam ze net thuis.

‘Veel mensen gevlucht’

“Wij kwamen net de stad in rijden. Er was ontzettend veel politie op straat”, vertelt ze aan Hart van Nederland. “Bewoners wordt gevraagd om binnen te blijven en het openbaar vervoer is gesloten.”

Vanuit haar huis ziet Annemiek de klopjacht op mogelijke daders. “Er is wel een beetje paniek. Ik sta nu op het balkon bij mij en ik hoor de helikopters over de stad vliegen, overal sirenes, er gebeurt van alles. Het is wel heftig.”

Er waren maandagavond veel mensen op straat in het centrum van Wenen. “Het is best mooi weer nu in Wenen, dus veel bewoners zaten nog op het terras buiten in de wijk waar het is gebeurd. Het was ook de laatste avond voor de lockdown, die begint om 0.00 uur in Wenen. Dus de kroegen waren nog vol, de terrassen buiten zaten nog vol. Heel veel mensen zijn gevlucht.”

Meerdere aanslagen in Wenen

Volgens de politie is er op zes plekken in Wenen geschoten. Het gaat om meerdere, met geweren bewapende verdachten. Er zijn een dodelijk slachtoffer en meerdere zwaargewonden, onder wie een agent. Eén van de daders werd doodgeschoten, aldus de politie.

De minister van Binnenlandse Zaken spreekt over een klaarblijkelijke terreurdaad. Volgens media zou een agent zijn beschoten die een synagoge bewaakte. Maar ook tijdens schotenwisselingen tussen daders en politie werd een agent geraakt. Er zou ook op burgers zijn geschoten.

Volgens een woordvoerder van het ministerie waren de plekken waar is geschoten allemaal in de buurt van de straat met de synagoge. Hij kon niet bevestigen, maar ook niet uitsluiten dat er een dader is met een bomgordel.

Reactie premier Rutte

Inmiddels heeft premier Rutte laten weten dat hij steun betuigt aan de slachtoffers en hun familie. Dat heeft hij zijn Oostenrijkse collega Sebastian Kurz laten weten. Rutte noemt de aanslag “een afschuwelijke daad”.