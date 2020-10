'Aanval zoals in Nice kan ook in Nederland gebeuren'

In het centrum van de Franse stad Nice zijn zeker drie mensen gedood door een aanval met een mes. Het ziet er volgens de burgemeester van Nice naar uit dat de dader terroristische motieven had. Pieter-Jan Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), zegt dat een aanval door een moslimextremist zoals in Nice in Nederland ook kan gebeuren.

De aanval vond plaats in of bij de Notre-Dame-kerk in Nice. Een van de slachtoffers, een vrouw, zou zijn onthoofd. Franse media berichten dat meerdere mensen gewond raakten. De politie zou de dader hebben neergeschoten en aangehouden.

Lees ook: Bloemenzee in Amsterdam voor onthoofde Franse maatschappijleraar: ‘Het is een aanslag op ons allemaal’

Aanslag in Nederland ‘voorstelbaar’

Aalbersberg waarschuwt dat geradicaliseerde personen ook in Nederland kunnen toeslaan. Onlangs maakte de NCTV bekend dat het dreigingsniveau op 3 van de 5 staat. Dat wil zeggen dat een terroristische aanslag in Nederland ‘voorstelbaar’ is.

Aalbersberg zegt naar aanleiding van de gebeurtenissen dat de alertheid in Nederland geboden blijft. Hij spreekt in een reactie van verschrikkelijke berichten uit Frankrijk.

Hart van Nederland komt graag in contact met mensen die in Nice wonen of iemand kennen die in Nice woont. Bent of kent u iemand? Dan kunt u mailen naar hart@talpanetwork.com. Bij voorbaat dank.

ANP