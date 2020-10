Kamer geschokt over mesaanval Nice: 'Onbevattelijk' en 'hartverscheurend'

In de Tweede Kamer is met afschuw gereageerd op de mesaanval in Nice. “Onbevattelijk”, “hartverscheurend”, en een “strijd op leven en dood die we niet mogen verliezen”, wordt er gezegd. Premier Mark Rutte zegt daarbij dat Frankrijk niet alleen staat in de strijd tegen islamitisch extremisme.

In het centrum van de Franse stad Nice zijn donderdag zeker drie mensen gedood door een aanval met een mes. Het ziet er volgens de burgemeester van Nice naar uit dat de dader terroristische motieven had. Een van de slachtoffers, een vrouw, zou zijn onthoofd.

Lees ook: ‘Aanval zoals in Nice kan ook in Nederland gebeuren’

Geschokt

“Opnieuw zo’n onmenselijke daad tegen vrijheid”, zegt Kamerlid Bente Becker van de regeringspartij VVD. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie noemt de aanval “de zoveelste slag in de lange strijd tussen enerzijds de westerse beschaving en vrijheid en anderzijds het islamisme.”

“Voor de tweede keer in korte tijd onschuldige burgers in Frankrijk wreed afgeslacht, nu bij kerk in Nice”, zegt SGP-leider Kees van der Staaij. “Dit versterkt onze vastberadenheid in de strijd tegen islamitisch terrorisme.”

Lees ook: Bloemenzee in Amsterdam voor onthoofde Franse maatschappijleraar: ‘Het is een aanslag op ons allemaal’

“Opnieuw onschuldige mensen vermoord en onthoofd”, twittert PVV-voorman Geert Wilders. “Zolang we de islam niet stoppen en alle gewelddadige islamofascisten niet ons land uitzetten, zullen dit soort barbaarse daden blijven plaatsvinden.”

Opnieuw onschuldige mensen vermoord en onthoofd. Zolang we de islam niet stoppen en alle gewelddadige islamofascisten niet ons land uitzetten, zullen dit soort barbaarse daden blijven plaatsvinden.#Nice06 #nice #stopislam #france #Wilders #PVV pic.twitter.com/fPgchrw61R — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 29, 2020

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zegt daarnaast: “Mijn verstand staat stil bij de haat en gruwelijke moordlust van deze islamistische terrorist.” SP-leider Lilian Marijnissen wenst alle nabestaanden sterkte. “Wat je afkomst, kleur of religie ook is, laten we ons verenigen tegen deze barbarij.” GroenLinks-voorman Jesse Klaver noemt het ‘verschrikkelijk’: “Opnieuw een terroristische aanslag in Frankrijk, verschrikkelijk.”

“Geschokt en verontwaardigd over de terroristische aanslag in Nice. Mijn gedachten gaan uit naar de familieleden van de slachtoffers en het hele Franse volk”, laat minister Stef Blok weten. “Nederland blijft solidair met Frankrijk. Onze maatschappijen zullen terrorisme nooit tolereren.”

‘Frankrijk staat niet alleen’

Ook minister Hoekstra (Financiën) spreekt zijn afschuw uit over de messenaanval. “Ik wil nog eens benadrukken dat wij voor de volle honderd procent achter Frankrijk staan in de strijd tegen dit soort terreur”, aldus de bewindsman tijdens een Kamerdebat.

Premier Rutte laat daarnaast via Twitter weten dat Nederland naast Frankrijk staat in de strijd tegen extremisme. “Voor de tweede keer in korte tijd wordt Frankrijk opgeschrikt door een gruwelijke terreurdaad, ditmaal in Nice”, twittert Rutte. “Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.”

Voor de tweede keer in korte tijd wordt Frankrijk opgeschrikt door een gruwelijke terreurdaad, ditmaal in Nice. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. En wij zeggen tegen het Franse volk: in de strijd tegen extremisme staat u niet alleen. Nederland staat naast u. — Mark Rutte (@MinPres) October 29, 2020

ANP