Dierenbescherming vindt 18 zwaar verwaarloosde katten in vakantiewoning

De Dierenbescherming heeft achttien zwaar verwaarloosde katten aangetroffen in een vervuilde vakantiewoning in het Brabantse Woensdrecht. De arme dieren zaten onder de vlooien en hadden wonden, een vieze vacht en smerige ogen en oren.

Al eerder was de Dierenbescherming bij de eigenaar langs geweest. Toen constateerde een inspecteur een afschuwelijke situatie. “Huisje ernstig vervuild, zware ammoniaklucht, vol met spullen en een enorm vlooienprobleem, twee overvolle kattenbakken”, luidde de melding.

Één kat overleden

Twee katten hadden acuut hulp en zijn onder bestuursdwang naar een dierenarts gebracht. Een oudere poes was zodanig uitgedroogd dat een nacht aan een infuus en medicatie haar niet meer konden redden. Een andere poes had vermoedelijk een baarmoederontsteking en werd met succes geopereerd.

De eigenaar wilde de andere achttien katten niet afstaan omdat het “zijn kinderen zijn”. Er werd daarom met de man een behandelplan afgesproken. Zo moest hij van de Dierenbescherming voor een schoon huis en frisse lucht zorgen. De man beloofde daarop beterschap.

Afstand van dertien katten

Maar bij een nieuwe controle bleek dat hij van die belofte duidelijk niet had waargemaakt. Onder bestuursdwang werd er een dierenarts naar het vakantiehuis gestuurd om alle dieren een vlooien- en wormenbehandeling te geven.

Omdat de eigenaar binnenkort naar een flatje verhuist en zelf inmiddels doorkreeg dat achttien katten wat veel is, was hij bereid van dertien katten afstand te doen. De vijf dieren die bij de man moeten blijven zijn geneutraliseerd. Opnieuw zijn er afspraken gemaakt over de zorg van de dieren. De inspecteur zal er op toezien dat hij deze afspraken nu wel naleeft.

‘Lieve knuffelkatten’

De dertien zwaar verwaarloosde katten zijn met een extra grote wagen van de Dierenbescherming opgehaald en naar het dierenopvangcentrum in Vlaardingen gebracht. “Daar wachtte de verzorgers een flinke klus”, aldus de Dierenbescherming.

Een aantal katten is doodsbang en dus is het nogal een uitdaging om de beestjes medicatie te geven, meldt het dierenasiel. “Gelukkig gaat het met de meeste katten al een stuk beter, gaan ze ons wat meer vertrouwen en zitten er vreselijk lieve knuffelkatten tussen.”

Namen met een B

De dieren hebben van hun verzorgers alle dertien een naam met een B gekregen. “De vijf poezen zijn Babs, Bonnie, Britt, Bibi en Blossem. De acht katers: Barney, Bengel, Bassie, Bob, Bennie, Bounty, Brutus en Bram.”

Als de katten wat zijn aangesterkt zullen ze worden geneutraliseerd en verder worden behandeld aan bijvoorbeeld hun gebitten. “Al met al zijn we nog wel even zoet met ze”, aldus het Vlaardingse asiel.

Beeld: Dierenbescherming