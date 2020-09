Wonderen bestaan: kittens levend gevonden na wekenlange reis zonder eten of drinken

De dierenambulance Amsterdam heeft drie kittens gevonden in een afgesloten zeecontainer. De arme dieren zaten al weken tussen de houten palen zonder eten of drinken. Een van hen heeft de reis niet overleefd, de andere twee zijn opgevangen door Stichting Amsterdamse Zwerfkatten.

De zeecontainer kwam aan in Amsterdam vanuit West Palm Beach waar deze begin augustus vertrok. De drie kittens werden zonder eten of drinken gevonden. Een van de drie heeft de reis dan ook niet overleefd. De dierenambulance laat op Twitter weten de diertjes “uitgedroogd” en “apathisch” gevonden te hebben: “Je zag het echt aan hun oogjes, daar zat geen leven meer in.”

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten

De twee levende kittens zijn opgevangen door Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Ze zitten daar onder de warmtelamp. “Het is niet te voorspellen of ze het inderdaad gaan overleven”, laat de dierenbescherming weten. Er is wel een beetje hoop: de katjes zouden al zelf kunnen eten.

Wonderen bestaan! Deze 2 ukkies zijn begin augustus ingescheept in een zeecontainer vol houten palen in WestPalmBeach USA en vandaag levend in #Amsterdam aangekomen. Uitgedroogd, apathisch, maar alive, hoe is het mogelijk. Inmiddels bij @SAZ Handen op elkaar voor deze twee 🙏 pic.twitter.com/VJfQYtPpkv — Dierenambulance 020 (@DierenAmsterdam) August 31, 2020

Foto: Dierenambulance Amsterdam